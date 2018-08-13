快取寶違法吸金188億元 被告喊寃：我是受害人

2018年08月13日 20:01 中時 呂妍庭

快取寶公司涉嫌違法吸金案，13日嘉義地方法院首開準備庭，多名被告否認犯罪。（呂妍庭攝）

嘉義地檢署偵辦「快取寶」違法吸金188億元案，歷經近1年調查，3月分起訴負責人孫岳澤、李欣潔夫妻等14人，今13日嘉義地方法院首度開準備庭，11名被告在律師陪同下出庭，除1人認罪外，其餘皆喊自己也是被害人，更有人當場哽咽、落淚，指逃亡大陸的孫岳澤害他們傾家蕩產，揹了一屁股債，堅決否認是孫的共犯。

嘉義地檢署指孫岳澤夫妻與黃振龍等人投資創立萱萱禮品公司生產公仔，2012年誆稱拿到大筆國外訂單，發行股票募資，2015年再宣稱轉投資快取寶智能櫃機器，保證投資利潤月利2％至7％，發行不實股票，擴大對外募資，10年間迅速非法吸金188億3670萬6393元，至少500人受害，傳聞嘉義地區不少民代、政商名流也身涉其中，調查局官員張道銘更因涉嫌招攬親友同事投資，賺取利差也被起訴。

出庭的11人僅于易村認罪，並表示已和20名下線達成和解，其他人皆否認觸犯銀行法。張道銘更說他跟孫岳澤夫妻完全沒有犯意聯絡，「我是實質受害者」，反指檢察官杜撰情節，指他2016年6月才認識孫，指快取寶當時被所有媒體捧得很紅，孫又說有資金需求，加上這麼多政商名流都進來，「誰不會心動？」他是基於幫助年輕人，扶植產業才幫孫，並沒有實際參與公司核心運作，不能因此認定就是犯罪，且朋友事後都諒解他，沒人告他，「檢察官是設計情節入我於罪」，要求法官明察。

黃振龍否認犯罪，委託律師也提出4項主張，指黃招的下線都是親友，有特定關係，與檢察官引用的法律見解不特定對象不符，且所有利息都由孫岳澤夫妻決定，黃振龍本身謀取利益去積極招攬，且已多年沒有任何招攬行為，起訴書甚至把無關的人都認為是黃振龍的下線有明顯缺漏。

被告張治忠強調「我是被害人」，澄清他對孫夫妻的吸金詐騙行為完全不知情，「被蒙在鼓裡」，且起訴書說他吸金金額有21億，金額重複，其實是循環投資，且2016年9月之後的投資就全部血本無歸。

吳秋煌也說他是被害者，「沒有犯銀行法」，還反問法官，如果知道投資1億會虧4億，「你覺得我會投資嗎？」，指因捲入快取寶案，他損失慘重，傾家蕩產，痛不欲生，人生大亂，怎麼活下去？

龔忠桓更說他因此案已經破產了，強調他從沒參與過吸金，「我是被騙的」，「叫孫岳澤夫妻回來對質」，指是孫叫他不要把投資的錢領出來，現在他房子賣了，以前常參與救濟，現在得靠人救濟。

許翠蓉和陳建誠是夫妻，兩人都說是被害者，更因此背龐大債務，陳建誠從未參與投資，都由太太處理，卻被牽扯進來。于易村雖然對檢察官的陳述沒意見，當庭認罪，委任律師代發言指于已和20位被害人達成和解，但檢察官起訴書中的金額有重複計算。

蔡安榮、涂文豪和郭漢忠也否認犯罪，張道銘則喊冤說當時孫岳澤被捧得像台灣馬雲，他基於支持台灣厲害年輕人的心態，才會和親友合資借他錢，強調孫潛逃前他還匯了百餘萬給他，如果是共犯，「豈不是自殺式的共犯？」。

(中時 )