天降磁磚砸中賓士　四川男讓工人買彩票賠償

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旺報
賴志昶

四川綿陽市民一名夏姓男子6日開著價值100多萬（人民幣）的賓士，準備停車時，突然被從天而降的瓷磚砸中引擎蓋。夏男見到肇事一方是普通家庭後，主動放棄2000元賠償，但為了讓對方「長記性」，決定讓肇事者買300元彩券當作賠償。

據《成都商報》報導，夏男當天一如往常，開著賓士車來到綿陽南河路有一處工地，將賓士越野車停到對面車位後，突然「咚」的一聲，一塊瓷磚硬生生砸在車上，把引擎蓋的漆砸掉了。

夏男12日回憶稱，事發後他趕緊下車查看，看到樓上有工人正在施工。經過詢問，原來有名王先生正在自己的租屋處安裝空調，在看到出事後，他立即與工人下樓查看，並承諾賠償。

夏先生表示，王先生在賠償問題跟工人互相推託，「無奈之下，因為不是交通事故，我只有報警，後來巡警來到現場協調」。綿陽警方到場後，雙方仍就責任問題產生爭執。

「算了，你們也是運氣好，沒有砸到人，不然你們就攤大了。」主動放棄賠償後，夏先生稱，旁邊就是彩券行，你們去買300元的彩券，算是給他討個彩頭，這件事故就到此為止。

夏先生事後稱，雖然車的掉漆不多，不過經過車行估算，維修起碼也要2000多元；不過，他看到旁邊彩券行是一個殘障人士在顧店，因此要他們去「照顧殘疾老闆的生意」，同時也讓2人「長點記性」。

(旺報 )

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