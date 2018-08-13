女星房思瑜健身有道！房式深蹲鍛鍊出黃金比例

2018年08月13日 20:07 中時 吳娮翎

《房式深蹲》許光漢、房思瑜、章廣辰三人合照。（尖端提供）

躋身暢銷作家的演員房思瑜11日在金石堂板橋店舉辦新書簽名會，其首本著作《房式深蹲：比起減重，更重要的是堅持；比起變瘦，更重要的是黃金比例 》將看似高難度的「深蹲」化繁為簡，讓討厭健身的女孩能輕鬆養成運動習慣，書籍上市旋即登上各大網路書店排行榜，甚至在一周內累計再版四刷破萬本，成為新一代健身女神！

簽名會現場房思瑜身著時尚運動裝亮相，一雙鍛鍊過的長腿與翹臀嶄露無遺，用健美的身形來展示自己「努力蹲了四年的成果」房思瑜也鼓勵所有曾被減重打敗的朋友「一定要試一次深蹲，因為這是會改變你一生的動作」並現場與大家分享將深蹲融合在日常裡的應用技。小師兄章廣辰與男神好友許光漢也同步現身簽名會力挺，獻上筋膜電動按摩器幫宣傳期的房思瑜打氣，大讚新書內容「超級實用」，明明兩人也是健身多年的內行人，許多深蹲方面的知識卻是看了房思瑜的書才了解其中原理，直呼房思瑜「根本是深蹲界女王」。兩位男神也和出版社串通，在台上帶來隱瞞已久的書籍再版破萬本喜訊，被蒙在鼓裡的房思瑜瞬間感動落淚，激動說出「破十萬本就結婚的豪語」最後就在房思瑜的指導下，全場粉絲齊做美臀深蹲，慶祝新書長銷熱賣！

模特兒出身、演出過多部電視、電影，近年以《如朕親臨》一劇大受歡迎的演員房思瑜一直對美體塑身有著極大興趣，從長年親身經驗裡研究出一套讓人快樂塑身的「房式深蹲」運動！書中收錄從呼吸暖身開始的伸展與「三種強度深蹲」介紹到深蹲的原理說明與免挨餓、吃得愉悅也不易發胖的飲食原則應有盡有，更嵌入28支動作示範影音，只要掃瞄QR Code就可以看到房思瑜親自為你示範該組動作，是今年夏天最受注目的運動塑身書。

(中時 )