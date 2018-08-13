「秋月」豪門夢一波多折！邱琦雯拍完婚禮戲反應竟是這樣

2018年08月13日 20:08 中時 林淑娟

吳皓昇、邱琦雯婚禮戲張力十足。（民視）

邱琦雯如願嫁入豪門卻暗潮洶湧。（民視）

民視八點檔《大時代》上週五播出平均收視5.46，最高一分鐘收視率6.71，有213萬人收看。其中邱琦雯飾演的歌女廖秋月等了10年披婚紗步入紅毯，過程驚險萬分，也讓廖秋月的豪門夢增添不少疑雲，之後的婚姻之路備受關注，PTT也頗為好評，直誇「邱琦雯演出讓人又愛又恨」，收視口碑俱佳給了劇組一技強心針。

邱琦雯對這次演出創下高收視率，開心表示：「真的很感動，整個工作團隊都很棒，特別是前兩天的網路討論度就很高，全部演員和團隊都在為這場戲努力。」不過承擔眾人期待，讓邱琦雯備感壓力，邱琦雯說：「收視沒出來，壓力真的很大，但看到整段婚禮戲都是高收視率，我在心中大喊『我們做到了』。」

整場結婚戲有很多情節轉折，邱琦雯直呼演得過癮也很費心神，尤其是當秋月發現公公仍不接受她，從喜悅轉為恐懼、歇斯底里的心境變化，讓她耗盡心力，「我在讀本時已經哭了很多次，覺得秋月好可憐，她只要一個婚禮，只期待不再是一個人，卻不能如願」。演出時，邱琦雯太入戲，當導演喊「卡」時，她仍哭得不能自己，一度無法走出情緒，直到導演走過來安慰，她才慢慢平穩自己的情緒。

邱琦雯大讚所有對戲演員和工作人員，「大家都好棒，一起為了這場戲，付出所有心血，最終迎來好成績」，她豪氣表示：「為了慰勞所有辛苦人員，接下來我來請大家吃好料。」

(中時 )