當波麗士大人的後盾！ 藝人替警察打氣

2018年08月13日 20:45 中時 葉書宏

藝人卡古（章瑞麟）、瑪莉亞（葉欣眉）、蘿莉塔、逸祥、大愷等10日特地前往新北市中和警分局替基層警員打氣。（葉書宏翻攝）

藝人卡古（章瑞麟）、瑪莉亞（葉欣眉）、蘿莉塔、逸祥、大愷等10日特地前往新北市中和警分局替基層警員打氣。（葉書宏翻攝）

藝人卡古（章瑞麟）、瑪莉亞（葉欣眉）、蘿莉塔、逸祥、大愷等10日特地前往新北市中和警分局替基層警員打氣。（葉書宏翻攝）

藝人卡古（章瑞麟）、瑪莉亞（葉欣眉）、蘿莉塔、逸祥、大愷等10日特地前往新北市中和警分局替基層警員打氣。（葉書宏翻攝）

暑假期間，警政署執行青春專案，藉此保護青少年擁有健康的生活環境，藝人卡古（章瑞麟）、瑪莉亞（葉欣眉）、蘿莉塔、逸祥、大愷等10日特地前往新北市中和警分局替基層警員打氣，不僅分享自己的演藝心得，更期盼發揮公眾人物的影響力，一起成為孩童的守護者。

警方指出，暑假期間是青少年犯罪高峰，擔心青少年受到不法人士利誘，為加強孩童的預防犯罪概念，警員們耗費心思，透過不同形式的宣導活動，期盼藉此將正確觀念潛移默化至青少年生活中，一起反毒、反詐騙、反霸凌、反援交。

藝人卡古（章瑞麟）、瑪莉亞（葉欣眉）、蘿莉塔、逸祥、大愷等特地前往中和警分局吉安平派出所，與警分局長張錦成及基層警員交流，他們表示，「暑假期間青少年誘惑多，因為有警察24小時堅守崗位，才能讓孩子們健康成長。」

蘿莉塔表示，身為藝人有責任為社會盡一份心力，若能貢獻自己的演藝專長，協助警察預防犯罪宣導，是一件相當開心的事情。

中和警分局表示，暑假期間為維護青少年身心健全發展，將針對青少年易聚集地點如汽車旅館、網咖、撞球場等處所加強臨檢，並防制違法行為發生，以營造青少年優質成長環境。

(中時 )