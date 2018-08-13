替朋友出氣？ 油漆工朝知名雞肉飯店潑紅漆

嘉義市「噴水雞肉飯」位於中山路的店面12日晚間打烊後遭人潑紅漆。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）
警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）
警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）
警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）

嘉義市中山路知名「噴水雞肉飯」12日晚上關門後，鐵門遭人潑紅漆，警告意味濃厚，警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工，王嫌聲稱友人日前到該店消費，因店家服務人員態度差向他訴苦，他才會代為出氣潑漆，因店家堅持提告，警方訊後依妨害名譽和公然侮辱將他移送法辦。

嘉義市一分局長榮派出所指出，昨晚接獲民眾報案，指中山路圓環附近的噴水雞肉飯遭人潑漆，警方抵達發現店家已停止營業，鐵捲門卻遭到不明人士潑灑紅色油漆，經閱監視影像，清楚看到嫌犯手提一桶油漆徒步到店家前，還在原地停留後，突將桶裝油漆朝向店家鐵捲正門及側門潑灑。

警方詢問店家是否與客人有發生消費糾紛，或員工與他人結怨致衍生遭潑漆，店家均聲稱當日營業狀況良好，沒有接獲客人投訴或抱怨等問題，且店內員工交友狀況也都正常，私下未與人發生糾紛。

警方調閱周遭上百支監視影像過濾比對，迅速在16小時內循線帶回有竊盜、酒駕及詐欺等多項前科的王姓油漆工，王嫌聲稱蔡姓友人日前到該店家消費時，店員服務態度不好，他為了挺朋友代為出氣才犯案。

(中時 )

專誆老人買金紙改運 台中神岡老… 內湖擄童男子鑑定出爐 強制留院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。