替朋友出氣？ 油漆工朝知名雞肉飯店潑紅漆

2018年08月13日 20:33 中時 呂妍庭

警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）

警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）

警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）

警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工。（呂妍庭翻攝）

嘉義市中山路知名「噴水雞肉飯」12日晚上關門後，鐵門遭人潑紅漆，警告意味濃厚，警方經過16小時追查，13日傍晚循線逮到涉嫌潑漆的王姓油漆工，王嫌聲稱友人日前到該店消費，因店家服務人員態度差向他訴苦，他才會代為出氣潑漆，因店家堅持提告，警方訊後依妨害名譽和公然侮辱將他移送法辦。

嘉義市一分局長榮派出所指出，昨晚接獲民眾報案，指中山路圓環附近的噴水雞肉飯遭人潑漆，警方抵達發現店家已停止營業，鐵捲門卻遭到不明人士潑灑紅色油漆，經閱監視影像，清楚看到嫌犯手提一桶油漆徒步到店家前，還在原地停留後，突將桶裝油漆朝向店家鐵捲正門及側門潑灑。

警方詢問店家是否與客人有發生消費糾紛，或員工與他人結怨致衍生遭潑漆，店家均聲稱當日營業狀況良好，沒有接獲客人投訴或抱怨等問題，且店內員工交友狀況也都正常，私下未與人發生糾紛。

警方調閱周遭上百支監視影像過濾比對，迅速在16小時內循線帶回有竊盜、酒駕及詐欺等多項前科的王姓油漆工，王嫌聲稱蔡姓友人日前到該店家消費時，店員服務態度不好，他為了挺朋友代為出氣才犯案。

(中時 )