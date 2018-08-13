應對中俄高超音速武器 美擬借力商業衛星

2018年08月13日 20:47 中時電子報 盧伯華

針對近年俄羅斯與中國在高超音速武器的長足發展，將嚴重挑戰美國導彈防禦體系，美軍聲稱未來可以利用商業衛星幫助防禦敵方的高超音速武器。

美國《國防月刊》(National Defence)網站最近一篇報導指出，近幾個月來五角大樓官員不斷警告，中俄快速發展的高超音速武器等尖端科技，對美國現有的導彈防禦體系構成重大挑戰，這種高超音速導彈能夠以5馬赫以上的速度飛行，而且具有高度機動性。

大陸《環球網》引述該報導說，美國參謀長聯席會議副主席、空軍上將保羅．塞爾瓦(Paul Joseph Selva)指出，為了減少敵方的反衛星武器構成的威脅，五角大廈官員正在考慮利用成本較低且更分散化的天基資產，並借助商業性航天發射平台。

具有空軍上將職銜的塞爾瓦表示：「如果你以為導彈防禦很容易，請三思……這是在用一顆子彈射擊另一顆子彈。如果子彈的飛行速度是音速的13倍而且機動性很強，情況會變得更糟。」他說，「如果我們商業夥伴的衛星群有能力為此做出某種貢獻，那不是很有意思嗎？如果能夠成真，我們為什麼還要製造我們自己的呢？」

塞爾瓦解釋道，美國國防部需要更好地利用商業部門的航天技術創新，只建設一流的軍事衛星網絡已經不夠了。商業公司可以花1000萬美元製造一顆衛星，然後花150萬美元將其發射出去。他們計劃製造500顆這種衛星，美軍需要搞清楚如何搭上便車，如何將這些數據輸入系統，以幫助指揮與控制作戰。

他強調，美軍需要能做到這一點的感測裝置，而且現在就要。未來幾年商業衛星數量的增長可能會對軍事產生廣泛的影響，潛在的敵對活動也變得更容易被發現。不過他也承認，利用商業天基感測技術並把訊息匯集成到軍事行動中並非易事，涉及到複雜的系統工程學問題。

報導稱，探測與追蹤是擊落敵方導彈的關鍵步驟。支持導彈防禦系統的人士認為，美國需要一個更強大的天基感測網絡，以應對日益增長的威脅，尤其是在應對中俄的高超音速技術發展方面。

(中時電子報)