獨／謝麗金背單字背成興趣！抽考「地中海」英文秒答

謝麗金在拍戲現場抓緊時間，利用手機app背英文單字。（艾迪昇提供）

友善列印
中時

謝麗金最近正在拍攝網路偶像劇，等戲閒暇時間，她不趁機休息，卻全神貫注當起低頭族，旁人不知情以為她在玩手機，殊不知她竟是在背誦英文單字！她透露，從小就愛背單字，到現在已經養成興趣了。她當年五專聯考社會科考滿分，對地理情有獨鍾，因此背英文單字也專挑世界各地景點，隨口考她「地中海」英文，她不但立馬答出，還背出單字「Mediterranean」，果然下足苦功。

她表示，在片場等戲不想浪費時間，想做些有意義的事情。她一開始在跑步機上邊運動邊背誦，但因為難以專注所以成效不彰，後來終於找到適合她運用零碎時間的app，「app幫助我每個單字從背、到拼、到念，形成連續記憶，每天雖然只記8個單字，但之後幾乎就忘不了，一個月下來就可以背240個單字，積少成多」。從小至今累積的英文單字量，讓她能自在與外國人交談，「我之前在嘉義拍公視的戲，劇中有個波蘭模特兒，我就做好國民外交，跟他介紹哪裡有好吃好逛的夜市」。

另外，她去年到柬埔寨旅遊，意外在路上遭飛車大盜搶走手機，她也靠著流利英文到警局報案，還從咖啡館工作人員口中打探到，柬埔寨近年觀光事業發達，湧入大量不肖份子賺沒本生意，她笑說：「平常累積的英文能力，就在突發狀況時派上用場。」她笑說自己胸無大志，只希望英文能達到閱讀英文小說無障礙的程度，進一步追問，她才害羞吐露：「要是能用英文主持活動或是典禮，那就無遺憾了。」

(中時 )

安妮當親善大使 曾國城一見面… 《巨齒鯊》喚醒人類對鯊魚的恐懼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。