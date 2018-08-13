獨／謝麗金背單字背成興趣！抽考「地中海」英文秒答

2018年08月13日 20:53 中時 林淑娟

謝麗金最近正在拍攝網路偶像劇，等戲閒暇時間，她不趁機休息，卻全神貫注當起低頭族，旁人不知情以為她在玩手機，殊不知她竟是在背誦英文單字！她透露，從小就愛背單字，到現在已經養成興趣了。她當年五專聯考社會科考滿分，對地理情有獨鍾，因此背英文單字也專挑世界各地景點，隨口考她「地中海」英文，她不但立馬答出，還背出單字「Mediterranean」，果然下足苦功。

她表示，在片場等戲不想浪費時間，想做些有意義的事情。她一開始在跑步機上邊運動邊背誦，但因為難以專注所以成效不彰，後來終於找到適合她運用零碎時間的app，「app幫助我每個單字從背、到拼、到念，形成連續記憶，每天雖然只記8個單字，但之後幾乎就忘不了，一個月下來就可以背240個單字，積少成多」。從小至今累積的英文單字量，讓她能自在與外國人交談，「我之前在嘉義拍公視的戲，劇中有個波蘭模特兒，我就做好國民外交，跟他介紹哪裡有好吃好逛的夜市」。

另外，她去年到柬埔寨旅遊，意外在路上遭飛車大盜搶走手機，她也靠著流利英文到警局報案，還從咖啡館工作人員口中打探到，柬埔寨近年觀光事業發達，湧入大量不肖份子賺沒本生意，她笑說：「平常累積的英文能力，就在突發狀況時派上用場。」她笑說自己胸無大志，只希望英文能達到閱讀英文小說無障礙的程度，進一步追問，她才害羞吐露：「要是能用英文主持活動或是典禮，那就無遺憾了。」

(中時 )