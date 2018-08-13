李佳薇攜閨蜜Lulu 舞力大爆走

2018年08月13日 20:54 時報周刊 林彥君

MTV「最強音」節目「最強新女聲」主題，由李佳薇、Lulu黃路梓茵、閻奕格、吳卓源、王豔薇、文慧如及Karencici接續演出，王豔薇以一曲網路點播破百萬的歌曲〈框不住的愛〉打開強音第二站「最強新女聲」的序曲，吳卓源年僅23歲，卻有著獨特的磁性嗓音與富有靈魂的R&B唱腔，讓她出道至今不到1年就迅速竄紅。

閻奕格演唱歌曲〈Christina aguilera-Figher〉一開口就震撼全場，全場粉絲看得目瞪口呆，第二首歌曲〈閻羅王〉則以溫柔堅定的嗓音唱出有別以往鋒芒畢露的閻奕格，擁有精湛歌唱技巧的她在MTV最強音的舞台上，帶給現場觀眾們一段難以忘記的精彩演出。

網路歌手出身的文慧如，一連帶來兩首超紅歌曲〈逆光〉、〈飄向北方〉炒熱現場粉絲，最後邀請今年在韓國出道的師妹Karencici一起帶來最近KTV傳唱度破錶的新神曲〈不愛我就拉倒〉所有粉絲更是高聲齊唱。

李佳薇與閨密黃路梓茵（Lulu）帶來了組曲「辣台妹駕到」(頑童MJ116-辣台妹Remix張秀卿-辣妹駕到)，兩首風格截然不同的歌曲，在兩人的討論下完美融合，更帶來Dancer一起熱力演出，全場粉絲紛紛跳起來HIGH到爆，MTV最強音第二站最強新女聲，在這女力全開的表演畫下完美句點。

(時報周刊)