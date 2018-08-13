守禦疆土 東沙大王神威傳奇故事系列之一

2018年08月13日 21:20 中時 謝明俊 ／東沙採訪報導 ／東沙採訪報導

東沙大王廟誌碑清楚寫著東沙大王的由來。〔謝明俊攝〕

載著東沙大王漂流到東沙島的獨木舟也被供奉在大王廟旁。〔謝明俊攝〕

東沙大王廟是東沙島上最高信仰。〔謝明俊攝〕

前言

地處台灣西南方偏遠海隅的東沙島，70年來駐守島上官兵，都以島上「東沙大王」為最高信仰對象，許多官兵都相信「遇事不決問大王！」，在東沙大王的庇佑下，官兵們都能平安退伍回鄉，大王的神奇傳聞，多年來都只在島上官兵間口耳相傳，國人少有所聞，適逢鬼七月，記者特別將實地前往東沙島採訪所得東沙大王傳奇實錄作成系列報導，以嚮讀者。

幾個月前，東沙島上一項重要設備運轉得不是很順遂，負責看管維護的官兵依照島上循例，第一個就向東沙大王求問，官兵透過搏杯請示大王，大王表示設施內有不淨東西干擾，當下指示由東沙大王廟裡的太子爺親往鎮壓，太子爺親自出馬，設施隨即運作如常。

在東沙島，「遇事不決問大王」，是一個持之多年的不成文規定，上至指揮官，下至基層阿兵哥，只要一上島，老兵就會耳提面命，不能對大王不敬，這話少有人敢質疑，縱使個人宗教信仰不同，也少有人會去挑戰大王的權威。

東沙島官兵口中的大王，就是名聞遐邇的東沙大王，根據東沙大王廟誌記載，民國37年間某日，島上第3據點守備官兵發現一艘獨木舟飄流擱淺在據點前方沙灘，舟內載有一尊面目模糊的神像，官兵把神像當做成關聖帝君，覓地蓋廟供奉，之後因神跡顯赫，官兵尊為東沙大王，後來還請來關平、周倉同供，這就是東沙大王廟的源由。

不過，根據島上一名目前正在研考大王神跡史證的軍官透露，東沙大王真身可能不是以往官兵所認為的關二爺， 軍官曾經親自搏杯請示大王真身是何神尊？大王當場否認是關聖帝君，但未明說是那座神尊，大王接著揭示一個重點，祂是屬何神明，並不重要，重要的是祂能保佑島上官兵平安，才是重點，所以官兵們就依照前俗尊稱祂為東沙大王即可，不用再多追究了。

大王在島上顯示過的神跡，多不可數，但多數傳奇都只在官兵間口耳相傳，從未有人想到要將大王神跡傳奇進行考證，載成書面史料，但在二年前，負責供奉東沙大王廟的一名軍官，考上高雄某大學資訊研究所後，大王突然顯靈指示軍官要負責修撰東沙大王廟誌，先前提到大王否認自己是關聖帝君一事，就是從此而起。

這名軍官一直對碩士論文該選什麼題目無法做決定，接獲大王指示後，軍官心想大王是否就是要他以大王傳奇做碩士論文的題綱，經過搏杯請示，大王很明確地的顯示三個聖杯，軍官接著再想，他是學資訊的，如果選擇宗教性的題目做碩士論文，向指導教授提出這個論文題綱，鐵定慘遭教授修理，沒想到軍官先後向二位指導教授報告，竟獲兩位教授鼓勵同意，軍官於是開始蒐集大王相關史證，一一查辨載錄，準備以正式的研究論文，將大王神跡公諸於世。

(中時 )