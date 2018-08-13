影》台中暴雨路淹成「運河」 騎士浪中推車 網驚：在泛舟？

台中暴雨路淹成「運河」 騎士浪中推車 網驚：在泛舟？
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中時電子報
台中暴雨路淹成「運河」 騎士浪中推車 網驚：在泛舟？（圖/翻攝自台灣大型重機＆潛水聯盟 臉書）

颱風外圍環流為台灣帶來西南風增強的狀況，中南部今天有較明顯的降雨發生，午後熱對流發展也變得明顯。由其台中市豪大雨，讓台灣大道淹水嚴重，有網友拍下因為雨水宣洩不及，機車受困於淹水中不得動彈的畫面，戲稱「台灣大運河」。

受西南風影響，中央氣象局在17時26分針對台中發布大雷雨即時訊息，台中地區過去1小時降下超過100毫米降雨，有網友今天下午經過台灣大道台中榮總附近，拍下影片放臉書爆料公社與「台灣大型重機＆潛水聯盟‎ 」社團，只見道路淹水，2名騎士涉水想要推動機車，但是任憑他們怎麼用力，就是被滾滾激流卡住不得動彈。

影片一出讓許多網友驚呼，「太誇張，是在市區泛舟？」、「今天台中的雨勢真的大到有扯。」台中市消防局則表示，今天下午淹水，以南屯和西屯區最多，大里區更出現3小時下123毫米的驚人雨量，目前受困人車都已脫困。

氣象局粉專20時50分解除豪雨特報，不過仍提醒明日天氣與今天類似，同樣不太穩定，還是西南風影響，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，一整天降雨機率偏高，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

(中時電子報)

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