《范保德》回「嘉」了！ 黃仲崑、傅孟柏拼上映倒數

2018年08月13日 21:10 中時 徐桐炘

范保德嘉義首映會，主演范保德的黃仲崑為影迷簽名。（鏡象提供）

電影《范保德》於高雄和嘉義舉辦兩場感謝粉絲見面會和特映會，導演蕭雅全提到，這部電影是送給嘉義市各位協助拍攝朋友的最大回憶，當初電影勘景，最終選定嘉義市作為主場景的原因是，他想要找到一個可以兼顧片中主要場景的小鎮，他覺得「嘉義市的老房子有活著的感覺」，且嘉義市整個氛圍，包含建築樣貌、人都讓人產生舒服感。

蕭雅全並選定光彩街有天井的老屋，作為男主角的五金行與家，而女主角經營的旅社則是選定中正路上經營最久，民國58年開業至今的永興大旅社他也希望這部電影只是個開始，未來能夠有更多的影視作品在嘉義市拍攝。

飾演此部電影男主角的黃仲崑表示，希望透過這部片可以讓更多人思考與家人的關係，都能勇敢對所愛的人表達愛意、練習說愛。導演蕭雅全則代表全體劇組感謝每一位嘉義市鄉親對電影劇組的友善與照顧，當時在嘉義全程拍攝共花了4個月時間，並期待嘉義鄉親也能夠透過這部影片回頭看見家鄉的美好。

《范保德》從7月台北電影獎奪得最佳導演獎、最佳電影配樂及最佳美術指導等三項大獎後，而在先前的八月七日台北父親節特別放映會中，現場也是眾星力挺，吸引如演員修杰楷、簡嫚書、林辰唏、張翰、吳朋奉、豆花妹蔡黃汝、楊銘威、黃尚禾、葉星辰、宇宙林思宇、洪小鈴、邱昊奇、鍾政均、姚愛寗、于子育(琇琴)、蔡亘晏、唐振剛、大久保麻梨子、安乙蕎、柯念萱、舒偉傑、王沛萁、導演林君陽、導演黃榮昇現身觀賞。該片17日上映。

(中時 )