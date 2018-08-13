守禦疆土 東沙大王神威傳奇故事系列之二

2018年08月13日 21:20 中時 謝明俊 ／東沙採訪報導 ／東沙採訪報導

東沙大王的舊銅鐘被移到廟內神桌下鎮壓犯錯神祇，另製一個新鐘代替。〔謝明俊攝〕

在東沙大廟裡，大王前方的神桌下有一只長型銅鐘，所有新接任負責打掃、供祀大王廟內外事務的官兵，都會被告誡，不准碰觸、甚至是打開銅鐘查看，這是東沙大廟內最大的忌諱之一。

這座銅鐘高約3台尺，與虎爺一起供置在神桌下方，銅鐘內有什麼東西，現今的海巡官兵們都不敢打開查看，所以沒人知道裡面確切放了什麼東西，銅鐘原來是設置在廟門口右側，供廟方每日晨鐘暮鼓所用，後來因發生了一椿神奇傳說，銅鐘被大王指示移置轉為鎮壓之用，才移至神桌底下。

據島上傳說，銅鐘裡面有一尊觀世音神像，這個神奇事件發生在2、30年前了，當年的東沙島還是由海軍陸戰隊負責防守，某年一名菜鳥新兵來到島上服役，菜鳥本身信奉佛道兩教，為了求平安，私下由台灣本島家鄉，請來一尊觀世音神像，供奉在個人置物櫃內，每日供奉。

菜鳥經常向觀世音像許願，起先，願望都能實現，菜鳥每日勤快祭奉，但過了一段時間，菜鳥覺得觀世音像不太靈驗了，於是利用回台休假的時間，再從家鄉請來一尊太子爺像，一樣地暗中供奉在個人置物櫃裡，先前的觀世音像列在後方，太子爺供在前方，菜鳥每天只向太子爺膜拜，冷落了觀世音像，問題就這樣發生了。

據島上傳說指出，菜鳥所屬的單位，接二連三地出事，連上官兵也多人身體發生問題，於是向東沙大王請示，但大王指示不明確，搞得帶隊軍官不知如何是好，事情傳到指揮部，指揮官再度請示大王，懷疑與官兵私下供神有關，指揮官於是下令對菜鳥所屬連隊全面查置物櫃，結果發現菜鳥私下供奉的神明，隨後將神明請到大王面請示，大王才明示部隊不平安就是從這二尊神明而來。

根據傳聞，大王指出，觀世音像為了懲罰菜鳥的不敬，所以對連上官兵施以懲罰，才造成官兵接連出事不順，所以不准菜鳥再私下供奉神明，經由大王居中協調仲裁，太子爺表明願意回到台灣本島原本分香出來的寺廟，但觀世音像因行為有違神規，向大王自請處分，留在島上繼續修行，所以大王指示將觀世音置於銅鐘下鎮壓，以表懲處，成了東沙大廟裡最神奇的一椿傳說。

(中時 )