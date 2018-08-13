搶七夕商機 劉濤推薦珠寶入門款

蕭邦邀請《羋月傳》、《瑯琊榜》中的劉濤展演Happy Hearts珠寶系列。（ CHOPARD提供）

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蕭邦Happy Hearts紅珊瑚愛心手環，售價10萬200元。（CHOPARD提供）
海瑞溫斯頓發表「HW」 LOGO珠寶系列，K金鑽石手鍊8萬7000元。（CHOPARD提供）
伯爵主打經典Piaget Ross系列珠寶，玫瑰Ross鑲鑽耳環只要4萬3500元。（ Piaget提供）

為搶攻七夕情人節商機，各大珠寶品牌紛紛推出價格親民的入門款珠寶，如蕭邦 (CHOPARD)浪漫的Happy Hearts系列，海瑞溫斯頓（Harry Winston）的Logo系列、伯爵（Piaget）的經典玫瑰系列等，在情人節勇敢示愛，降低荷包負擔。

★ Chopard

蕭邦 (CHOPARD)在情人節主打入門珠寶Happy Hearts系列，並邀請《羋月傳》、《瑯琊榜》中的劉濤展演，該系列融合標誌性心形與經典滑動鑽石的設計，完全展現品牌的DNA，各色心型寶石當中，以紅色珊瑚代表溫柔的愛意，是情人節珠寶的首選，一顆小鑽石在愛心裡閃爍晃動，猶如情人怦然心動的愛心。Happy Hearts手環售價10萬200

元。

★Harry Winston

海瑞溫斯頓（Harry Winston）的英文品牌名稱縮寫「HW」，不僅代表品牌的經典傳奇，同時也常被聯想為「HUSBAND」和「WIFE」的縮寫。Harry Winston在七夕情人節主打「HW」Logo系列珠寶，是夫妻或情侶互贈禮物或訂情的最好選擇。

Harry Winston珠寶以擁有大克拉鑽石和彩寶著稱，向來要價不菲，唯獨「HW」Logo珠寶系列價格十分親民，是品牌的入門款，K金鑲鑽手鍊只要8萬7000元。

★Piaget

伯爵（Piaget）在七夕情人節主打經典經典Piaget Ross系列珠寶，並且把售價壓至5萬元以下，一對玫瑰Ross鑲鑽耳環只要4萬3500元。

(中時 )

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