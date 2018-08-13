紅棗料理「棗點子」深受中科大廠青睞

2018年08月13日 21:41 工商 曾麗芳

餐飲新品牌「棗點子」時尚客館，以紅棗料理加客家菜為主軸。（圖／曾麗芳）

「棗點子」時尚客館，以紅棗料理加古早味客家菜為主，豬腳也是人氣美食。（圖／曾麗芳）

「棗點子」更新菜單並推出消費滿2

000元，即贈300元餐券活動。（圖／曾麗芳）

總店位於苗栗公館的「棗莊」去年正式插旗台中餐飲市場，選在高消費力的中科商圈「米平方商場」2樓，打造餐飲新品牌「棗點子」時尚客館，以紅棗料理加古早味客家菜為主，營運以來尤其受到中科大廠的青睞，成為員工聚餐的好去處，周末假日總是一位難求！

為迎接11月即將登場的台中花博會，「棗點子」更新菜單並推出「消費滿2,000元，即贈300元餐券」活動，消費者在聞過花香後，也能棗點子來品嚐飯菜香。

有趣的是，「棗點子」創辦人陳志明原本從事園藝造景，平時喜愛蒐藏古文物，為了與更多同好交流，特別闢設「棗莊」來陳列這些收藏，並免費開放民眾參觀；此外，因其祖父輩在苗栗公館經營餐飲多年，家中有多道私房菜，他靈機一動，決定將客家料理結合古文物與大家分享。

「紅棗入菜，既養生又有新意」，陳志明說，因為所住的公館盛產紅棗，喜歡創新的他便與廚師討論、研發後，推出一系列紅棗料理，使得「棗莊」從2003年營運以來，一直是苗栗公館的人氣餐廳；更經苗栗縣政府評鑑、連續3年獲選為「客家美食」！

陳志明表示，客家菜其實可以吃得養生食尚又健康，以「棗點子」來說，有多道紅棗入菜的料理，新鮮紅棗是水果、曬乾後被歸為中藥的一種，更常被用來做為溫補的食材！紅棗用在料理中，不僅可增加鈣、鐵等多種營養素，還可提味，降低油膩感、吃起來更清爽。

棗點子所提供的紅棗料理，包括紅棗雞湯、紅棗醉雞、棗妃海鮮煲、紅棗燒蝦、紅棗芋蒸糕、棗香牛奶鍋等等，每道均各具特色。

以「紅棗雞湯」為例，湯底是以紅棗、黑棗、黃耆、枸杞燉煮而成，底蘊溫潤厚實，搭配來自客家莊的成熟土雞肉一起燉入味，品嚐時，雞湯甘甜溫潤、鮮美順口，雞肉甜嫩，吃上一碗，元氣滿滿。

「紅棗芋蒸糕」則是顧客必點的一道料理。結合了紅棗與客家菜元素，芋蒸糕是傳統客家料理，選用公館盛產、口感鬆軟帶Q的檳榔心芋頭，削皮蒸軟後搗碎，拌入地瓜粉、木薯粉等，揉製塑型後再放入鍋中蒸熟；芋蒸糕上桌前得撒上美味秘訣的「客家肉燥」，也就是以蔥段、肉末、蝦米、紅棗等拌炒入味的一道料理，口感鹹香下飯彷如「蒼蠅頭」，伴著芋蒸糕一起品嚐，芋香、棗香、蔥香、蝦米海味等多層次香氣，嘗來齒頰留香！

另一道「棗妃海鮮煲」，則是選用雞蛋豆腐，簡單過油後，再搭配紅棗、椰奶、蝦、花枝、蔬菜等一起煲入味，帶有異國風味的海鮮煲，多了紅棗果香甜味，層次更豐富。

棗點子走輕工業風、搭配少許客家元素呈現，用餐是以10人圓桌搭配4至6人方桌為主，適合三五好友聚餐，或是家庭、企業聚餐，中科電子大廠如台積電、華邦電、台灣康寧、友達光電、群創等知名大廠，都是棗點子的特約廠商。

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