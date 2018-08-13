小英救援姚文智有多辛苦 林濁水：高嘉瑜一句話點破

小英（前右1）3日首度替台北市長參選人姚文智（前右3）單獨站台。（資料照片，趙雙傑攝）

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中時電子報

民進黨台北市長參選人姚文智選情堪憂，蔡英文總統派她的文膽、海基會副董事長兼秘書長姚人多，進駐姚競選團隊搶救，姚人多還寫紙條給姚文智6點建議。民進黨前立委林濁水酸說，真是很不容易的演出，辛苦了！綠議員高嘉瑜一句「讓支持者看到我們『明知不可為而為』的精神」，還真湊巧道出搶救姚文智辛苦之處。

姚文智近日重新調整選舉節奏，今天他到北市議會和高嘉瑜破冰和解。高嘉瑜說，希望姚文智在這場選戰裡，在政策論述、基層上都有正向力量，她相信只要感動力量出來、讓支持者看到民進黨團結、積極向前、「明知不可為而為」的精神，支持者會繼續支持他們。

林濁水在臉書酸說，又是媒體報導蔡英文下令姚人多進駐競選團隊，就近看管姚文智，給姚文智不客氣下條子，又是高嘉瑜和姚文智終於會面展現大和解，大家都很賣力了，真是很不容易的演出。

林濁水強調，只是這些眾多賣力都屬於戰術補救，而戰略關鍵在總統不禮讓弄假成真。確定了一個錯誤戰略後，希望從各式各樣戰術彌補，真是辛苦了。高嘉瑜說「讓支持者看到我們『明知不可為而為』的精神」，倒真是湊巧地道出了辛苦之所在。

網友回應說：「不幹正事，整天講幹話，作蠢事，正是蔡小姐的最大問題！」、「關鍵少數影響主帥的判斷與決定。」、「為時已晚，總比見死不救好。」

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

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