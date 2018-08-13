女演員竟渾身遭糞便淋身 導演拍失智老人晚年境遇

2018年08月13日 21:34 中時 徐桐炘

張作驥曾以《醉生夢死》捧紅李鴻其，新片與大陸女星李夢合作。（海鵬提供）

曾以電影《當愛來的時候》刷新金馬獎迄今最高入圍紀錄的台灣導演張作驥，正潛心拍攝第9部電影《那個我最親愛的陌生人》，同時香港「鮮浪潮」影展則大張旗鼓做他的回顧展「黑暗中潛行」，將自本週五(8/17)起，為期兩周放映他之前的8部電影、3 部短片及 1 齣電視劇，並邀請居港中國導演應亮、香港演藝學院講師馮家明、影評人朗天及喬奕思等十多名專家學者映後座談，以總計19場的放映向張作驥致敬。

今年六月剛遭逢母喪的張作驥，昨天於基隆八斗子拍攝一場失智戲，飾演失智母親的女演員渾身遭糞便淋身，真實呈現失智老人的不堪境遇，連全場工作人員都為之鼻酸。《那》片自上月開拍，預計將拍到九月才告結束，拍攝期將近三個月。期間張作驥亦將赴香港出席「黑暗中潛行：張作驥回顧展」。

由香港大導演杜琪峰、名影評人舒琪創立的「鮮浪潮焦點影人系列」，目的為推動香港獨立電影工作者之於電影的賞析與交流。今年鎖定台灣導演張作驥專題，破天荒放映史上最完整的張作驥電影，就連去年勇奪台北電影獎最佳短片的獄中創作《鹹水雞的滋味》也赫然在列。

張作驥至今拍攝的八部電影都將一次完整放映，其中不少為35mm珍貴放映版本。據了解，杜琪峰是在看了《 醉·生夢死》驚為天人，並以「厲害！大膽！」形容該片，決定舉辦張作驥專題放映。名影評人舒琪更是對張作驥讚不絕口，直說能舉辦該影展「是我最大心願」。

(中時 )