甄子丹再展功夫！零下30度薄衣追馬 雪地騎摩托車當「打仗」

2018年08月13日 22:13 中時 徐桐炘

導演闞家偉（左起）、甄子丹和妻子汪詩詩。（盧禕祺攝影）

港星甄子丹為電影《大師兄》來台參加宣傳記者會，此次卸下武者身份，成為教化學生的「超級教師」，不過他還是沒乖乖待在教室裡教書，片中有不少精采武打畫面，更前往雪景、沙漠等地拍攝，前晚在紅毯首映會被主持人黃子佼戲稱為：「史上成本最高的校園電影。」其中一場戲甄子丹在內蒙古雪地狂飆摩托車，他為節省費用，僅動用小型劇組，出發前還和工作人員喊話：「我們要打仗！」

甄子丹非常怕冷，但為配合劇情設定，必須一早4點起床梳化等日出，接著在攝氏零下30度被大雪覆蓋的草原上騎摩托車、追趕馬匹，導演闞家偉都對他的敬業程度感到訝異：「攝影機都開不了，當地人騎10分鐘就說：『要死了！』」甄子丹卻穿著單薄戲服撐了20分鐘，還騎太快，他笑說：「一回頭都看不見攝影的車！」

為符合劇情中「流浪」的氛圍，甄子丹當下不能表現出怕冷模樣，只能裝出堅強表情，如何辦到？他認為這是資深演員和年輕演員的不同，「以前拍戲哪裡有助理，過去導演叫你跳下來就跳下來！哪有什麼保護！」他表示現在影視環境已經遠勝過往，從前都要「真打」，更得不顧天氣、氣候演出，因此鍛鍊出演員的「意志」。

片中有許多驚險場面，甄子丹和真實的總合格鬥技（ＭＭA）運動員打鬥，他表示每次拍片難免受傷，「因為『實打』是我的品牌和IP。」他只能盡量做好安全措施，也比過去更加小心，尤其此次對手有不少現役運動員，下手難免較直接，「要保持集中力。」無奈他仍在一場被重摔又拉扯的戲中撞傷，對方力道過猛，「想不到的情況最危險。」幸好他的犧牲常換來好成績，該片24日全台上映。

(中時 )