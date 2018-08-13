台北》誰還有意見？網友預言：9／1民進黨必有大動作

2018年08月13日 22:16 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

近期民進黨台北市長參選人姚文智陣營，點名同黨議員高嘉瑜是「友柯派」應退黨，高反擊姚辭立委拚選情，兩人被抨擊是「黨內互殺」。姚文智為止血，今(13)日親赴北市議會與高嘉瑜破冰和解，並邀請所有議員擔任競選總部副總幹事。有網友在批踢踢論壇發文稱，「高以後大概不敢再幫柯說話了，今天能和解，是蔡英文下的指令，如果不配合，就請高走人，黨內還有誰敢挺柯，9/1日就滾蛋」。

網友說，「今天記者會，很明顯高嘉瑜被逼接副總幹事，不接就退黨」，「高嘉瑜兩面討好的模式，暫時告一段落了，以後大概不敢再幫柯說話」，對姚邀請所有議員擔任競選總部副總幹事，網友認為「姚文智將市議員和自己綁一起，除為自身，也為了測試黨的忠誠度」。

該網友強調，「今天能和解，是蔡英文下的指令，如果不配合，就請高走人」，「高嘉瑜都不敢出聲了，民進黨還有誰敢挺柯」?「敢挺柯的，9/1日就得滾蛋」。

其他網友留言，「一清黨DPP就等於實際分裂，到時更不用玩」、「901就最好清黨，等不及看看綠營選民崩潰了」、「綠色友柯的一定比想像中更多，不然不會用黨意來壓人」、「欺負高這個友柯小女生」、「強制人接副總幹事，再來說人家不敢挺柯」。

(中時電子報)