補教界：文科出路差 補歷史的學生不會變多

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旺報

高中歷史新課綱過關，補習班會怎麼教？對此補教界老師表示「平常心看待」，歷史難免會被政治染指，而被迫為政治服務，今天誰獲得政權誰就有書寫歷史的權力；不過他也務實地表示，新課綱是綠營的政治宣示，但補歷史的學生不會因此變多，因為文科學生畢業後出路不好。

補教歷史老師洪浩受訪表示，對高中歷史新課綱有兩個想法，其一，平常心看待，歷史為政治服務，今天誰獲得政權就有書寫歷史的權利，課綱的問題不會被解決，完全看誰在其位。

其二，新課綱是同心圓史觀，先了解台灣，再了解周邊歷史；只是比較大的差別是，新課綱把中國跟日、韓、菲律賓、越南等國等距。「補習班會調整教學時間，中國史更精簡，日、韓、菲律賓、越南放更多比例；而且這些海外的東西我們也還要進修和理解。」

洪浩說，他倒不會像其他老師，聽到歷史新課綱就如喪考妣，「現在學生專心程度和認真程度大不如前，上課睡覺、滑手機，你課綱修了又怎樣？沒有那麼嚴重啦。」

當然他也很清楚，歷史課綱是綠營的政治宣示，久了就會潛移默化，學生會變成以台灣為核心來看待歷史，包括中國都是東亞的一部分，中國當然會很緊張，被當作外國。但是站在補習班立場，最重要就是應付考試，「你來甚麼我教甚麼，我們負責炒菜給學生吃，學生吃飽最重要。」

至於補歷史的人會不會變多？洪浩說，他覺得不會，「未來學測是五科選四科，台灣一來文科畢業環境不好，二來採計社會科的科系又變少，可能不會有人因為課綱而來補歷史；頂多頂多就是學生到高三，臨時惡補個五六堂課。」

(旺報 )

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