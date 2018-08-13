三階段「去中國化」完成！學者醞釀連署發聲

2018年08月13日 22:14 旺報 簡立欣

宣稱要「把中國史納入東亞史」的高中歷史新課綱，13日下午獲得課審大會通過，各方意見紛陳。嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，這就是三階段「去中國化」的正式完成：台灣史從一個章節，變成一本書，最後再把中國史「作掉」。他也表示，其實很多歷史學界的學者很不滿意，近日醞釀寫連署書發聲。

吳昆財表示，對於高中歷史新課綱過關並不訝異，因為課審大會本來就是個「集團」，課綱當然想過就過。

吳昆財說，綠營把中國史變成東亞史，等於認為中國跟日本、韓國一樣，是其他所有國家中的一個；至此三階段「去中國化」完成：以前台灣史是中國史的一個章節；之後變成台灣史一本、中國史一本；現在則是中國史不見了，目的就是不要讓中國成為台灣在文化上、民族上、血緣上的「母國」，台灣是源自東亞而不是源自中國，「從量變到質變，正式完成去中國化！」

「以前說張飛打岳飛，現在真的不是笑話！」吳昆財舉例，朋友帶女兒去大陸旅行，到岳王墓看到「精忠報國」，朋友的女兒居然以為是張飛；但他認為不能怪現在的學生，「教科書三個章節要講三千年，怎麼可能講到岳飛！」

他表示，歷史界學者對這份課綱都很不同意，因為時序是歷史最重要的元素，一定要有時序觀念才能講主題；基本時序都不懂，不可能進一步講更深入的東西。不過歷史界學者為何都不發聲？目前人在大陸的吳昆財說，就像清朝義理派就完蛋，都去搞考據，處在這個亂世，學者雖然有很大無力感，也只能明哲保身。

不過稍晚吳昆財表示，他和不少歷史學界同仁討論過後，覺得不能沉默下去，醞釀近日寫連署書發聲。

(旺報 )