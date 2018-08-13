重蹈95暫綱覆轍！高中教師：基礎知識不足時 很難主題式討論

2018年08月13日 22:09 旺報 簡立欣

高中歷史新課綱討論得如火如荼，教學現場怎麼看？一線教師表示，其實10年前95暫綱情況類似：國中是編年史，高中是類主題式，結果高中老師還是要補充基礎知識；教學現場最關切的不是課綱怎麼變，而是時數不夠，以及學生的考試成績。另有教師表示，歷史科是小科，人數可能只有國文老師的1/3、1/4，就算想動員也很難集結發聲。

中山女高歷史教師李彥龍直言，對傳統明星高中來說，課綱怎麼變，老師都能教，意識形態從來不是問題，最大挑戰永遠是上課時間不足，以及如何應付考試。因為其實從88課綱以來，歷史教材是一直疊加上去：「從前出現過的通通不能刪，又要加上新的」，學生還要背負國族認同，這些情況都沒變。

李彥龍表示，編年史是否適合歷史教育，95暫綱就發生過；當時國中是編年史，高中是類專題式，但老師們發現到高一下學期中國史時，還是要把相關背景再講一次。「當時面臨很多挑戰：國中學的基礎知識，不足以應付高中主題式討論，因此很難透過討論來深化歷史教育，到101課綱時又把中國史時數拉回1.5，變成台灣、中國、世界史各1.5。」

李彥龍另外提出兩個問題：第一，主題式教學很有理想性，但學生真的感興趣嗎？第二，傳統明星高中的師生可以應付各種課綱，但偏鄉學校教師情況又是如何？如何讓中後端的學生也有教材？這都是國教署可以去了解的。

此外，去年高中國文課綱，很多國文老師站出來，為何這次歷史老師沒有動員？不願具名的歷史老師表示，其實也非常焦慮，也覺得這個課綱很虛，但歷史科在學校是小科，人數只有國文老師的1/3、1/4，想吵也吵不起來；不過也希望能集結發聲，「讓執政者了解我們的憤怒。」

李彥龍則表示，這很難動員，因為背後牽涉到政治立場，是很個人的事；何況歷史就是一直變動，而教師教的其實就是他自己原來認同的那些。

(旺報 )