高中生遷戶口回新北 獲得太陽公主號郵輪赴日旅遊大獎

新北市副秘書長蕭旭岑（中）13日在「住在新北 設籍新北」系列抽獎活動，抽出郵輪太陽公主號沖繩石垣島雙人4日遊等125個幸運得主。（陳俊雄翻攝）

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新北市政府「住在新北 設籍新北」系列抽獎活動，滿千即抽一次獎，8月1日總人口數突破398萬9000人，達第三波滿千抽獎門檻，13日由新北市副秘書長蕭旭岑抽出郵輪太陽公主號沖繩／石垣島雙人4日遊等125個幸運得主，其中頭獎公主郵輪得主為移籍三重的93年次高中生，當初他是在台北讀國中而遷戶籍，現在高中沒有學區問題就遷回來三重，還因此幸運中大獎。

蕭旭岑表示，由於年底選舉部分民眾有回鄉投票的考量，但在7月17日第二波滿千抽獎後，設籍新北人口在短時間內增加千人，第二波及第三波滿千抽獎，都分別在距離不到1個月的時間內達成，顯示新北市是個福利政策完整，讓民眾感到適合移居的城市。

民政局長江俊霆表示，第三波滿千抽獎，由107年3月7日至8月1日設籍新北市的5萬4,486名市民符合抽獎資格市民中，抽出公主郵輪太陽公主號沖繩/石垣島雙人4日遊、紫外線殺菌塵蹣吸塵器、不鏽鋼電鍋、多功能果汁機、禮券、胡家幸福蜂蜜及禾乃川國產豆製所純濃豆漿等125個獎項，完整得獎名單將公布於「住在新北 設籍新北」活動網站。

幸運抽中公主郵輪太陽公主號沖繩／石垣島雙人4日遊是位住在三重的高中生，民政局指出，這名高中男生原本在台北讀國中，考量學區因素才將戶籍遷去台北，就讀高中後沒有學區問題就遷回來三重。

民政局表示，從活動起跑至8月1日止，以淡水增加1704人居冠，其次為林口1483人及板橋1475人。

目前抽獎活動還有11波，只要在2018年3月7日後遷入新北市、於新北市辦理初設戶籍登記及出生登記的民眾，免登錄即可參加，不限中獎次數，越早遷入可參加抽獎次數越多，最大獎為市價457萬元位於淡水的套房，第400萬及第400萬前後1位新設籍市民免抽獎還可獲得黃金。詳見「住在新北 設籍新北」網站（https://hrg.ntpc.gov.tw/）。

(中時 )

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