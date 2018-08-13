土耳其找中國做新盟友？陸學者：美土利益分不開

土耳其里拉大幅貶值，引發全球貨幣與股票市場動盪。土國總統埃爾多安呼籲國民賣美元挺里拉，協助對抗美國的貨幣戰。（圖／美聯社）

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中時電子報

美國和土耳其這兩個重要的北約戰略盟友，最近鬧到幾乎反目，當美國總統川普宣佈對土耳其加徵一倍關稅後，土耳其貨幣里拉幾乎崩盤。該國總統埃爾多安(Tayyip Erdogan)發表公開信稱「可能被迫尋找新盟友」，引發各方揣測新盟友可能就是中國。大陸資深國際問題專家金榮燦表示，美土兩國利益牽扯太深，吵架歸吵架，不可能分開。

埃爾多安他先是公開斥責華盛頓「可恥」，並呼籲土耳其民眾賣美元換里拉，以打贏這場貨幣戰。他同時也在美國著名媒體《紐約時報》上發表他的「告美國人民書」，聲稱可能被迫尋找新的朋友和盟友。

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土耳其總統埃爾多安警告美國，土耳其可能被迫尋找新的朋友或盟友，外界猜測這個盟友很可能指中國。（圖／美聯社）

陸媒《環球網》指出，埃爾多安挑選此時打電話給俄羅斯總統普京大談合作，土耳其這個橫跨亞歐大陸的傳統地緣政治大國將何去何從，引發國際媒體對未來全球政治版圖的無限猜想。

彭博社認為，川普的冒險讓土美關係雪上加霜，恐將令美國在中東出現沒有長期盟友的情況。埃爾多安若投入俄羅斯懷抱，會威脅美國的戰略利益，影響美國在土國因吉利克的空軍基地，它是美國打擊伊斯蘭國(IS)的重要基地。

美國彼得森國際經濟研究所研究員克加德對彭博社表示，美國政府似乎願意接受土耳其不再是戰略盟友。美國大西洋協會中東問題專家斯坦說，埃爾多安或許「高估了他在川普眼中的價值」。美國近東研究所專家辛格則對美媒表示，與土耳其決裂會損害美國利益，土耳其的最大價值不是經濟上的，而是戰略上的。川普對北約的價值沒有足夠重視，導致土耳其作為北約堅定盟友的價值縮水。

香港《亞洲時報》發表評論認為，中國就是埃爾多安要尋找的潛在的「新盟友」，因為雙方關係受到「一帶一路」倡議持續推動。中國對土耳其提供的不只是金融支持，而且還有技術、基建和專業知識。不過文章同時也稱，對土耳其經濟而言，與西方修好還是比跟中國合作來得現實，去年土耳其對大陸出口總值只相當於對德出口的19%或對美出口的34%。

《環球網》指出，法國土耳其問題專家登茲也對媒體表示，美國讓北韓陷入絕境，川普也想對土耳其這麼做。但土耳其不是北韓，雙方背後有巨大的戰略聯盟。「土耳其越來越接近俄羅斯，並同時尋找資金，認真地說就是中國。」

俄媒也報導，就在里拉匯率大貶之際，土俄兩國總統通了電話，這是莫斯科對土耳其表示的聲援。同時，伊朗也對土耳其表示聲援。俄羅斯中東—高加索調查中心主任塔拉索夫表示，目前這個在敘利亞問題上形成的三角聯盟已經達成了一定的共識。

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮對《環球時報》說，土耳其和俄羅斯、伊朗眉來眼去，美國肯定不高興，「但兩國其實翻不了臉，國家利益讓兩國分不開」。他說，土耳其如果不是北約國家，在中東的地位就會下降很多；從純經濟的角度來說，如果沒有西方幫助，土耳其也不會太好過。另一方面，土耳其橫跨歐亞，地理位置特別重要，美國也肯定不願意把土耳其推向俄羅斯、伊朗的懷抱。「所以我的結論是，因為舊恨新仇，美土要吵架，因為利益，它們又不能徹底分手」。

(中時電子報)

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