全口服C肝新藥 彰化首位服用患者期待人生再變彩色

2018年08月13日 22:33 中時 鐘武達

健保署8月1日核准全口服治療C肝的新藥艾百樂，長期在員榮醫療體系員生醫院就醫的黃先生是彰化縣第1位取得新藥的患者，員生醫院院長郭武憲叮嚀要按時服藥，C肝病毒指數將在8至12周就大幅下降、甚至痊癒，黑白人生可望恢復到彩色。

郭武憲是肝膽腸胃科醫師，黃先生是他長期的患者，他說，日前中央健保局推出全口服C肝新藥艾百樂，黃的指數符合申請條件於是立刻代為申請並獲准，很幸運。

他表示，肝病號稱「台灣國病」，除了B型肝炎，C型肝炎患者更不在少數，但多數國人往往存有「C肝無法治癒」、「多吃保肝食品就能防止惡化」等錯誤迷思，導致就醫時，肝臟已嚴重發炎、甚至硬化。

過去治療C肝的方式都是採用注射長效型干擾素合併雷巴威林抗病毒藥物，雖然干擾素有助抑制病毒，但療程長達6至10個月，而且可能引發重感冒的發燒、畏寒、疲倦、肌肉痠痛、頭痛、食慾不振等副作用，種種臨床上的不適，讓患者常因此中途放棄治療。

健保局為減輕患者的痛苦與縮短療程，推出全口服C肝新藥「艾百樂」，療程一口氣縮短到8-12周，讓患者可以減輕像是小型化療的痛苦，治癒率也從原本的75%提升至可達100%。郭武憲說，新藥的核准，相信可以讓很多C肝患者安心接受治療，也降低肝癌發生率。

(中時 )