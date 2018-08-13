中市西屯區何德里閒置土地變身浪漫小花海

台中市西屯區何德里銀聯三村何德福德宮旁的閒置綠地，在立委張廖萬堅（左三）與里長林志雄等人推動下，化身為花團錦簇的美麗花海。（盧金足攝）

友善列印
中時

台中市西屯區何德里銀聯三村何德福德宮旁，原有一處崎嶇綠地，因綠地不平整又缺乏管理，雜草叢生，加上有民眾遛狗留便，造成環境髒亂與異味困擾。何德里長林志雄在立委張廖萬堅協助下，爭取市府協助整地並種植花博樹種，改善閒置土地並美化環境，還能宣傳11月初台中將舉辦的世界花卉博覽會。

張廖萬堅說，已遷移的銀聯三村原址開闢為停車場，是何德里民最時常聚集的地方，何德福德宮香火興旺信徒眾多，一旁籃球場每日都有人前來打球，兩處場所時常舉辦里內各大大小小活動，何安二巷也是早市人來人往，但一大片綠地長滿雜草，閒置未善加利用實屬可惜。

在當地里長陳情後，張廖萬堅邀集代管單位台中市停車管理處前來會勘，協調重新整地後在種植花博園區內的矮仙丹與雪茄花，近日已陸續完工，加上里長與鄰長志工們的美化布置，雜草叢生的綠地變成熱門打卡景點的小花海。

林志雄感謝張廖萬堅為里民爭取，綠地重新整理並配合花博盛會，種植與花博園區內相同植栽，西屯區長何國裕得知後，更協助爭取設立花博吉祥物石虎家族立牌，成了里民可以來打卡拍照的據點。

林志雄說，他常號召里內的鄰長與環保志工一起推廣回收再利用，花海旁的「老二媽馬賽克故事牆」就是他與鄰長、志工純手工將約12萬片馬賽克一一黏上拚貼完成。

這次利用寶特瓶加以彩繪做成環保風車，彩繪風車隨著風轉動將花海裝飾得更加熱鬧豐富，與一旁的「老二媽馬賽克故事牆」相互輝映。

何國裕表示，台中即將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，對於台中來說是一大盛事，有許多地區為響應花博舉行，紛紛將身邊的閒置空地做植栽綠美化。

銀聯三村內綠地經由張廖萬堅爭取下規畫成花海，並由林志雄帶領鄰長、志工一起布置景點周遭，大力宣傳花博，美化環境為台中這座大城市添上新妝。

(中時 )

全口服C肝新藥 彰化首位服用患者…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。