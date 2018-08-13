中市西屯區何德里閒置土地變身浪漫小花海

2018年08月13日 23:09 中時 盧金足

台中市西屯區何德里銀聯三村何德福德宮旁，原有一處崎嶇綠地，因綠地不平整又缺乏管理，雜草叢生，加上有民眾遛狗留便，造成環境髒亂與異味困擾。何德里長林志雄在立委張廖萬堅協助下，爭取市府協助整地並種植花博樹種，改善閒置土地並美化環境，還能宣傳11月初台中將舉辦的世界花卉博覽會。

張廖萬堅說，已遷移的銀聯三村原址開闢為停車場，是何德里民最時常聚集的地方，何德福德宮香火興旺信徒眾多，一旁籃球場每日都有人前來打球，兩處場所時常舉辦里內各大大小小活動，何安二巷也是早市人來人往，但一大片綠地長滿雜草，閒置未善加利用實屬可惜。

在當地里長陳情後，張廖萬堅邀集代管單位台中市停車管理處前來會勘，協調重新整地後在種植花博園區內的矮仙丹與雪茄花，近日已陸續完工，加上里長與鄰長志工們的美化布置，雜草叢生的綠地變成熱門打卡景點的小花海。

林志雄感謝張廖萬堅為里民爭取，綠地重新整理並配合花博盛會，種植與花博園區內相同植栽，西屯區長何國裕得知後，更協助爭取設立花博吉祥物石虎家族立牌，成了里民可以來打卡拍照的據點。

林志雄說，他常號召里內的鄰長與環保志工一起推廣回收再利用，花海旁的「老二媽馬賽克故事牆」就是他與鄰長、志工純手工將約12萬片馬賽克一一黏上拚貼完成。

這次利用寶特瓶加以彩繪做成環保風車，彩繪風車隨著風轉動將花海裝飾得更加熱鬧豐富，與一旁的「老二媽馬賽克故事牆」相互輝映。

何國裕表示，台中即將於11月3日舉辦世界花卉博覽會，對於台中來說是一大盛事，有許多地區為響應花博舉行，紛紛將身邊的閒置空地做植栽綠美化。

銀聯三村內綠地經由張廖萬堅爭取下規畫成花海，並由林志雄帶領鄰長、志工一起布置景點周遭，大力宣傳花博，美化環境為台中這座大城市添上新妝。

(中時 )