吸金136億 「圓夢贏家」主嫌逃亡遭通緝

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中時
許哲瑗

2007年涉入「金圓互助會」非法吸金136億的詐騙慣犯陳靖騰，2012年又與女友曹晏甄成立「圓夢贏家」專案，短短2年內再涉吸金詐騙逾30億元遭逮，去年11月新北地院判以4年2月有期徒刑，之後陳靖騰卻人間蒸發，新北地院上周裁定沒收交保金100萬元，台北地檢署和另案偵查中的新北地檢署前後將他通緝。

陳靖騰2007年與秦庠鈺創立「金圓互助會」，在桃園、台中與雲林等地以23%到220%的年利率招攬會員，短短10個月吸金686萬元，去年11月最高法院依違反銀行法等罪，判秦庠鈺11年、陳靖騰4年2月有期徒刑定讞，但秦庠鈺早在2016年棄保潛逃。

前案未定，陳靖騰2012年又與女友曹晏甄、兒子陳楨易和陳楨岳等人，成立「圓夢贏家」，以70%到90%高額年息為誘因，透過推介會、手機簡訊與網路行銷等方式宣傳，誘引投資客投資博弈產業，還免費招待到馬來西亞聽拿督上課，宣稱與馬國關係良好，取信會員；短短2年內，已有5千多人受騙，吸金高達30多億元。

檢方指出，陳靖騰、曹晏甄等人獲利後，將贓款用來購買賓利、賓士、LV等名車和名牌包，並購買股票清償先前積欠的房地債務，還在桃園和台東購置大量房地不動產，檢調共計搜索出5億餘元贓款。

2015年1月新北地院依違反銀行等罪，將陳靖騰在內的7人一併起訴，合議庭在12月一審羈押期限屆滿前，諭令陳靖騰以100萬元交保，限制其出境和出海，要求每天至轄區內的派出所報到。

2015年陳靖騰獲新北地院裁准100萬元交保，原本出庭狀況都正常，直到去年11月2日最高法院因「金圓互助會」吸金案，將他判以4年2月有期徒刑定讞，隨後陳靖騰卻人間蒸發，台北地檢署及另案偵查中的新北地檢署已先後將他發佈通緝，新北地院上週也沒收裁定的保釋金100萬元。

(中時 )

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