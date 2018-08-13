德防長呼籲對俄強硬 俄防長神回：去問你爺爺...

俄羅斯國防部長紹伊古。（圖／衛星通訊社）

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中時電子報
德國國防部長馮德萊恩。（圖／美聯社）

最近俄國因為敘利亞與克里米亞問題遭到以美國為主的西方國家強烈批評，德國國防部長更是呼籲要「對俄強硬、對俄展現實力」。俄羅斯國防部長最近就此回應稱，要對俄國強硬，「應該去問問你爺爺會有啥後果」。

《環球網》引述《今日俄羅斯》的報導指出，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)當日在談及德國防長3個月前對俄國的強硬表態時表示，德國應以史為鑒。紹伊古說：「考慮到德國對我們的所作所為，我認為，他們200年內都不應該提起這個話題。」

「我不想表現得太強硬或者太粗魯，你懂的，想要對俄羅斯強硬之前，最好去回顧一下歷史。如果沒有學過歷史，那就去問問你爺爺，對俄強硬是什麼後果，他們應該能給你答案......」紹伊古說。

德國防長馮德萊恩(Ursula von der Leyen)今年4月在參加北約峰會時曾表態稱，要對俄羅斯採取更嚴厲措施。她還說，在與俄羅斯對話時，必須憑借強大的實力。

俄國防長紹伊古口中的「以史為鑒」，指的就是第二次世界大戰期間納粹德國於1941年6月22日發動「巴巴羅薩計劃」，集結300萬德軍對蘇聯實施大規模進攻，戰事一直打到1945年5月9日德國向蘇聯投降為止。在這場戰爭中蘇軍死亡916萬人，德軍則死亡416萬人。

(中時電子報)

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文章來源：德防長稱要對俄強硬 俄防長：問問你爺爺，對俄強硬是啥後果

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