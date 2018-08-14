《時來運轉》串關獎金2000倍！他只花200元抱回40萬

2018年08月14日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

《時來運轉》串關獎金2000倍！他只花200元竟抱回40萬

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(易繼中攝)

2018世界盃足球賽本屆有一個有趣的現象，那就是有很多消費者都把運彩當樂透在買，特別是高賠率的「正確比數」及「半/全場」玩法，除了上週談到的「包牌」提高中獎機率，本週要告訴大家「串關」提高中獎獎金的眉角。

運彩「串關」是可以讓賠率相乘，把中獎金額變大的一種投注方式，可以1次串2關、串3關…最多可以串到8關(毎張彩券最高購買金額10萬元、最高可能中獎金額2,000萬元)，如果毎關(場)都猜中，賠率可以連續相乘抱回大獎。

200元串2關抱回40萬。(台灣運彩提供)

這次世界盃小組賽第二輪的時候，就有1位台中的消費者用200元串2關抱回40萬元大獎，媒體刊出中獎彩券後，就有很多消費者在社群媒體轉載討論，引起大家的關注。他覺得比利時實力明顯高出突尼西亞，所以選擇「突尼西亞Vs. 比利時 」「正確比數：2比5+，賠率100倍」進行投注，同時他也看好德國會逆轉勝瑞典，所以選擇「瑞典Vs. 德國」「半/全場：瑞典/德國，賠率20倍」進行投注，他可以各自單場投注，如有中獎，可以分別抱回100倍及20倍獎金，也可以把兩場同時串在一起投注，追求高賠率2,000倍的獎金(賠率100倍X20倍)，看來他是很有信心地把2場串在一起投注，結果很幸運2場都命中，賠率100倍及20倍相乘的結果高達2,000倍，200元的投注中得40萬元獎金。

突尼西亞、比利時正確比數賠率。(台灣運彩提供)

瑞典、德國半全場賠率。(台灣運彩提供)

運彩足球幾乎天天都有開盤，包括歐洲5大聯賽(英超、西甲、法甲、德甲、義甲)、日本足球、美國足球大聯盟、國際賽、友誼賽，還有即將開踢的2018雅加達亞運，喜歡買「正確比數」、「半/全場」及「串關」以小博大的朋友們可以參考。

(中時電子報)