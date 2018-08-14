房市越來越差？他看衰想賣房產改當租屋族 網友驚呆

2018年08月14日 00:02 中時電子報 林郁庭

台灣低薪、高房價問題嚴重，前陣子雖然傳出台北市房價雖跌回5年前水準，但對年輕人來說，「買房夢」仍需不吃不喝14年，才能在台北負擔得起室內僅8.7坪的小套房。近日就有一位網友反其道而行，因為擔心房市只會越來越差，想要將家中房產全數賣掉，改至內湖或花蓮地區租屋生活，而他的看法，也引起眾人熱議。

一名網友在論壇「mobile01」po文，表示最近想把賣掉住了17年的老公寓（屋齡40年左右）, 而他從小跟跟媽媽和姐姐住一起，而他的外婆年輕的時候從苗栗到台北做生意，不斷買賣土地賺錢，因此擁有不少房產。

原PO因為認為房市每況愈下，因此想將手上屋齡皆約40年左右的房子全數賣出，和媽媽一同到內湖或大直地區租屋，或者至花蓮暫居民宿。他說家中長輩的同意賣房改租房，但身邊的一些朋友卻建議「幹嘛全都賣掉」，讓他困惑上網發問其他人意見。

原PO獨特的想法引起其他網友討論，有人表認同，「樓主賣房後有大筆現金可以去租條件好的房子」、「不用承擔之後房屋折舊，賣不出去的風險」、「與其以後跌的慘不忍睹，不如趁現在還算高點時賣掉」、「賣一間，然後去郊區買一間養老，其他的房子留著收租，選我正解」。

不過也有不少人有不同看法，「可以多觀察，不要全下之後沒有賺反陪」、「如果沒貸款壓力，付的房租是不必要的開銷」、「年輕人就是衝動，以為手握的現金很值錢，你賣了可不一定能買得回來」、「未來房價沒有一定，但要處理舊屋是肯定，建議可以部分賣掉，不要全部都賣」、「房子是會老，但是即使變成危樓，你還是有地」。

(中時電子報)