蔡政府上台後成「禁書」？ 王明鉅揭電從哪裡來真相

2018年08月14日 00:02 中時電子報 林郁庭

前台大醫院副院長王明鉅近日感嘆，從7月開始至今寫了35篇文章，與反對2025 非核家園政策有關。他主張核能發電已經為台灣的進步與繁榮，提供了30幾年最穩定的電力，對照空氣品質不佳，認為核能發電仍然在穩穩地為全台灣提供沒有PM2.5的乾淨電力。王明鉅更表示，日前他才知道，原來經濟部能源局曾出版「電從哪裡來」的說明書，只是在2016年新執政黨上台之後，就被要求從能源局的網站下架了，如同形成一本「禁書」。

王明鉅說，他從大二暑假開始突然像個瘋子一樣，找所有的政治禁書來看，那個到處找禁書來看的年代，他以為真的過去了，沒想到，他自嘲自己仍是孤陋寡聞，直到今年8月10日才驚覺，原來經濟部能源局出版過一本「禁書」。

這本「禁書」是2015年7月，由經濟部能源局所出版的一本「電從哪裡來」。王明鉅感謝臉書上朋友分享，他才知道這本書裏全寫了「我PO了一堆文章的所有內容」，他根本不必再寫。

王明鉅摘路該書中的一段話，「事實上，根據經濟部能源局於 103 年 6 月所作「民眾能源認知調查」顯示，高達 8 成民眾不知道「臺灣 98%能源依賴進口」，不到 2成民眾知道「太陽能平均一天發電時間不滿5小時」；鑑於此，我們認為有必要整理能源客觀資訊，作為大家討論能源議題的基礎」。

王明鉅詳細指出，這本書是2014-2015年在全國能源會議之後出版的，只是在2016年新執政黨上台之後，就被要求從能源局的網站下架了。王明鉅打趣問道：「這樣算不算是被禁了？」、「我真的沒想到，原來過了三十年，又出現了一本禁書。」

最後，王明鉅也在他的臉書PO文與大家分享，看過這本「禁書」後，認為裡面寫得既平實又精彩，「如果不帶著既定的信仰與定見來看，你會更了解什麼是台灣需要的能源政策」。而他自己看完最大的收穫是，「更加確定，台灣現在已經缺電，未來也一定缺電」。

(中時電子報)