沒有政黨奧援為何能打趴藍綠？ 韓國瑜讚嘆柯P的高招

韓國瑜指出，柯文哲就像以前《封神演義》裡面的妖精，怎麼砍手腳又會馬上長出，而且越打免疫力越強，未來他怎麼走完這條連任道路，還是值得觀察。(中時資料照)

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中時電子報

2018地方選舉僅剩下3個多月時間，台北市長選情，由柯文哲遙遙領先國民黨的丁守中、民進黨的姚文智，然而，柯文哲日前私下拜會前總統李登輝，談論他對國際局勢以及時政想法，甚至還有傳言李鼓勵柯「更上一層樓」，但都被否認。對此，國民黨高雄市長參選人韓國瑜指出，柯文哲在沒有政黨支持下，靠著議題炒高自己的聲勢，不斷提升自己的免疫力。

趙少康在節目《少康戰情室》表示，「墨綠」出身的柯文哲如今再提到堅持「兩岸一家親」論述，如此反反覆覆，從某些角度來看，柯文哲的立場就是沒有立場，能有選票就偏哪邊。

趙少康指出，他以前認為台北市的選民素質是比較高，但是這幾年我有些改變，每下愈況，我真的不解選民的想法，柯文哲去會面李登會是有深意的，假設台北市的選情真的緊繃，只要李登輝一句「柯P不錯」，祭出李登輝這張王牌，原本會流到姚文智的票回來，想要藉此「榨乾姚文智的票」，柯文哲這動作不是亂做的。

對此，韓國瑜指出，柯文哲就像以前《封神演義》裡面的妖精，你砍他一隻手，明天他又長出來，柯文哲見李登輝，淺藍的選民罵，改天去憑弔兩蔣，又有綠營選民追殺，自己製造出旋風，越打免疫力越強，未來他怎麼走完這條連任道路，還是值得觀察。

(中時電子報)

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