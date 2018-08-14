基本工資若調到150元 對賭雞排的人要挫咧等了！

2018年08月14日 00:05 中時電子報 黃麗蓉

勞動部16日將召開基本工資審議委員會，由於今年經濟景氣較往年佳，外界預估時薪調幅將到150元。宅神朱學恒在政論節目直指，基本工資若調至150元，雞排恐也會跟著漲！對賭雞排的人要挫咧等了。

朱學恒指出，美國總統川普目前民調還不差，他一直堅持一件事情，叫「我不會調漲最低基本工資，我也不支持所謂的最低基本工資法」。他這個方法，比較符合商人的看法，首先因他是商人，他認為不能用法律強迫商人，做某些薪水或市場機制可以決定的事情，這一定會有負面效應。

朱學恒表示，至於台灣的狀況，要看調整最低基本工資，會調整出來的數字是什麼，從馬政府一路到蔡政府，以為調漲基本工資，很多人就會拿到基本工資以上的薪水。其實，從100年到104年財政部公布的數據，每次只要調漲最低基本工資，最多人拿的那個薪資，就會出現在最低基本工資稍稍往下的地方，平均下來就會有個問題，大部分的人就會拿到最低基本工資左右的錢。

因此所謂的理想中調高大家基本工資的概念，在這會產生一個狀況，你會把某些人的數字拉下來，某些人的數字則推上去，後面某些人得到的利益，最後又會被物價上漲給打消。

朱學恒在政論節目《年代向錢看》點出，其實行政院長賴青德原來的立場更強硬，最低基本工資的協調委員會還沒開，他就直接講了，要調到150元。這個講出來後，讓工總或對資方的代表，覺得很不爽，因為會議開之前就講了。因此在這狀況下，台灣要注意的是，我們明年若調到150元，有沒有什麼方法可以讓物價不上漲，而不會調到150，結果雞排也漲、手搖飲也漲，最後實際上的實體體感薪水反而下降了。

(中時電子報)