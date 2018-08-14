《商業內幕》：陸航母滿身罩門 003將華麗轉身

2018年08月14日 06:00 中時電子報 楊幼蘭

解放軍已有一艘航母「已形成戰力」，有一艘航母正準備服役，還有一艘航母正在研製。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，無論是由蘇聯舊航母續建而成的中國首艘航母「遼寧」艦，或是中國首艘自製航母002艦，都由於好些顯著的弱點，而嚴重限制了戰力，遠遠落後美國海軍。

解放軍為了致力提高航母戰力，正設法克服發動機、彈射系統、飛行員、艦載機，還有航母作戰等問題。而中國正在打造的第三艘航母，則可望向前邁開大步，開始縮小中美間的技術鴻溝。

中國目前只有「遼寧」艦這一艘航母服役，但華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力專案研究員福奈樂（Matthew Funaiole）說，它是世上公認最差的航母之一，「並未令人留下太深刻的印象」。

「遼寧」艦在大連正式服役，而到了2016年11月，解放軍宣布它已具備作戰能力。不過，它雖然參與實戰演訓，並擔任領銜要角，但主要還是訓練艦。

「就遼寧艦現有的角色來說，我認為它善盡了職責，」福奈樂說，「他們買下它，利用逆向工程，設計出第二艘航母。如今他們把它當作訓練艦，來理出航母作戰的頭緒，以想出要如何把它融入編隊，並決定航母需要哪種支援艦配合，好執行任務。」

而中國第二艘航母002艦2018年5月13日實際展開海試，雖然它類似「遼寧」艦，但福奈樂說，艦上出現了部份改善。他指出，002艦有較新的雷達，也比「遼寧」艦大些。艦上甲板大了點，艦島則縮小了些，以騰出較多空間。當然，它的部份技術也升級了。

或許003艦會有脫胎換骨的升級，但福奈樂指出，就目前來說，中國前兩艘航母的發動機都有嚴重缺陷，而這問題由來已久。他認為，中國不只是軍艦，連戰機也同樣受發動機問題困擾。正由於這問題，殲-20隱形戰機始終無法成為貨真價實的第5代戰機。

「遼寧」艦和002艦都是柴油動力航母，由於中國似乎尚未克服打造核動力航母的障礙，因此003艦也很可能一樣。

福奈樂說，設法想出如何讓核反應爐上艦，將是中國最大的挑戰。

(中時電子報)