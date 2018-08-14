國泰航空 ／ 國泰港龍航空官網獨享「心動價」暢玩歐洲、美國機票由台幣12,499元起

2018年08月14日 03:21 工商 張佩芬

國泰航空 / 國泰港龍航空官網「心動價」優惠自2018年8月14日起持續熱賣至8月30日，週週接力推出最新熱門航點與驚喜票價，現在購票周末即可出發，滿足年輕世代說走就走的旅遊型態，暢玩歐洲、美國機票由台幣12,499元起。

如果想預先規劃賞楓、聖誕假期，或是明年寒假出遊的朋友，這波限時優惠更是早起鳥兒們的最佳選擇。心動航點與票價於每週二凌晨零時公佈，活動期間同時預訂飯店，節省更多！

本週官網獨享「心動價」優惠購票自8月14日至8月16日。旅遊出發期間可於2018年8月17日起至2019年1月31日止 (各航點詳細細則請依國泰航空官網為主) 。

「心動價」優惠航點及票價：

台北/台中/高雄-香港來回經濟客艙台幣3,099元起

台北/台中/高雄-法蘭克福來回經濟客艙台幣13,199元起

台北/台中/高雄-蘇黎世來回經濟客艙台幣18,099元起

台北/台中/高雄-芝加哥來回經濟客艙台幣12,499元起

台北/台中/高雄-華盛頓來回經濟客艙台幣16,999元起

活動期間除了享超值的機票價格外，一系列精彩的購票額外優惠更提供自由行旅人，以專屬的優惠折扣，輕鬆安排當地旅遊行程及添購國外上網卡，立即上國泰航空官網或APP行動應用程式即時搶購。把握優惠，歐美旅行不再遙不可及！

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空/國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

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