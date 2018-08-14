捐熱血、獻愛心、做環保！萬海快樂捐血日持續16年辦理

2018年08月14日 03:21 工商 張佩芬

萬海航運慈善基金會連續16年，每年兩次舉辦「萬海快樂捐血日」捐血活動，累計約有16,400人次參與，除了號召萬海航運所有營運據點企業員工參加，也邀請民眾挽袖響應。根據台北捐血中心統計，目前血量庫存僅剩4天，急缺Ａ、Ｂ、Ｏ型血。

今年度第二場捐血活動，將於15、16日在全台11個定點舉行。「捐血做愛心，提袋送給您！」為感謝捐熱血、做愛心的朋友，萬海慈善特別製作輕巧方便的「環保杯提袋」，致贈愛心捐血者，捐熱血除了能救人一命，還可以做環保喔！歡迎大家前來共襄盛舉。

提醒欲捐血的民眾，為加速捐血流程，請攜帶身分證。請充足睡眠及適當飲食，避免空腹。

捐血地點如下：

8/15(三)08:00-17:30南海捐血室，台北市中正區南海路1號3樓(南門市場對面)

10:00-18:00公園號捐血車，台北市公園路&襄陽路口

(捷運臺大醫院站4號出口)

11:00-19:00忠孝號捐血車，臺北市大安路一段瑠公公園旁

(捷運忠孝復興站4號出口)

09:00-19:00板橋捐血站，新北市板橋區雙十路三段27號2樓

(近捷運江子翠捷運站1號出口)

8/16(四)09:30-16:30，台北市松江路136號

(國泰世華銀行光華分行前)

09:30-16:30台北市敦化北路122號。敦化北路與長春路口

09:30-16:30基隆市港西街4號，(陽明海洋文化藝術館旁)

09:00-17:00中正公園捐血室，臺中市北區學士路91號正對面

09:00-13:30台中港34號碼頭，台中市梧棲區中南一路二段757號

09:30-17:30高雄前金捐血室，高雄市前金區中華三路7號6樓

13:30-17:00高雄港63號碼頭，高雄市前鎮區鎮港路18號

第二貨櫃中心 63號碼頭

(工商 )