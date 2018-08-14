柏林圍牆前引雷根名言 蔡總統：唯台灣自由跟未來不可被妥協

2018年08月14日 03:21 中時 陳建瑜

蔡英文總統今選擇在雷根博物館內的柏林圍牆前發表重要談話。除提及雷根時代的「六項保證」外，蔡總統也引用雷根名言。（陳建瑜攝）

蔡英文總統今選擇在雷根博物館內的柏林圍牆前發表重要談話。除提及雷根時代的「六項保證」外，蔡總統也引用雷根的話說，「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟未來是不可被妥協的」，她相信這也是我們台灣人此時此刻的心情。

過去前總統李登輝、前副總統呂秀蓮、前總統馬英九、及行政院前院長江宜樺都曾早訪過雷根博物館。我國在1991年捐贈該館200萬美元，之後2002年也捐贈5萬元給予附設館內空軍一號展示館。

蔡總統今與新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）舉行早餐會後，共同參觀博物館，並在空軍一號展示機前拍照留影。

蔡總統指出，今天到美國前總統雷根圖書館參觀，雷根總統一身堅持自由民主的價值，他也讓民主浪潮推倒柏林圍牆，讓冷戰能夠結束。

蔡總統強調，雷根總統在任時，對台灣主張的「六項承諾」至今仍是美國對台政策的重要基礎，也奠定美國跟台灣之間的關係，非常重要一項承諾。台美關係在這幾十年來的發展都能夠穩定，都能夠穩固，雷根總統任內的貢獻是不可抹滅。

蔡總統說，自由民主確實是台灣非常重要的價值，「我們也信守承諾」，在國家利益跟自由民主的原則之下，我們願意共同促進區域的穩定，跟區域的和平，我們也謹記在心。

蔡總統引用雷根名言，「任何事情都是可以談的，除了我們的自由跟我們的未來是不可被妥協的」，我相信這也是我們台灣人在此時此刻的心情。

(中時 )