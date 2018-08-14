台北》姚文智竟要同黨所有議員當副總幹事 高嘉瑜翻白眼

2018年08月14日 04:21 中時電子報 黃麗蓉

民進黨台北市長參選人姚文智團隊發言人洪立齊，之前點名友柯的同黨議員高嘉瑜該退黨。姚文智13日和高嘉瑜終破冰會談，姚文智說，選戰一定要團結，他決定邀請議會議員擔任競選副總幹事，此時高嘉瑜居然翻起了白眼。「小聖蚊的治國日記」粉專也揣摩綠議員的心境酸說：嚇尿！

「小聖蚊的治國日記」粉專則用三國演義第47回的「闞澤密獻詐書，龐統巧授連環計」，來酸綠議員們此時的處境：

龐統曰：「大江之中，潮生潮落，風浪不息，北兵不慣乘舟，受此顛播，便生疾病。若以大船小船各皆配搭，或三十為一排，或五十為一排，首尾用鐵環連鎖，上鋪闊板，休言人可渡，馬亦可走矣。乘此而行，任他風浪潮水上下，復何懼哉？」

文智聞言大喜，遂命同黨議員，皆為副總幹事。綠營諸將聞之，俱各喜悅。「不能只有我去死。」

PTT網民笑說：「火燒連環船，哈哈哈哈。」、「龐統，是你？」、「丞相起風啦！剛好送民進黨全部GG，不愧是智將。」、「這屆DPP會不會不到10席？」、「好可怕的勒索。」、「笑死。」、「這招有狠XD。」、「連環船綁好綁滿。」、「丞相！火燒連環船！」、「綁一起死，太好了！」、「這個計策是姚人多教他的嗎？」、「姚文：一個都別想逃。」、「北市DPP準備輸到脫褲XD」、「高，好個連環計！」、「大家一起退出政壇。」、「太殘忍了XD！」

(中時電子報)