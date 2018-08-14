08／14 三大報頭條

2018年08月14日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

教育部課審大會昨日通過，12年國教高中歷史課綱分成台灣、東亞及世界等3個分域，並明確提到「中國史納入東亞史的架構下討論」，中國史不再單獨存在。嘉義大學歷史系教授吳昆財表示，這就是三階段「去中國化」的正式完成，台灣史從一個章節，變成一本書，最後再把中國史「作掉」。他表示，許多歷史學者不滿教育部此舉，近日醞釀發表連署書抗議。

美國總統川普10日宣布對土耳其鋼鋁關稅提高一倍，引爆土耳其貨幣里拉重貶，13日在亞洲市場早盤，里拉續貶至7.24兌1美元歷史新低，土國中央銀行立刻出手止貶，承諾將提供銀行所需的流動性，調降外匯存款準備率。里拉雖應聲反彈，但亞洲貨幣已遭波及，台幣30.8元宣告失守，31元整數大關岌岌可危；人民幣中間價創14個月新低，離岸價下探6.8914，「保7」壓力倍增；南非、印度等貨幣紛紛貶至歷史新低價。

蔡英文總統「同慶之旅」美西時間13日上午（台灣14日凌晨）在雷根圖書館內柏林圍牆前發表公開談話，內容聚焦在台美關係的歷史演進，從《台灣關係法》至美國總統雷根時代的「六項保證」，形成台美關係的基石；蔡英文強調，儘管面臨對岸前所未有的挑戰，但台美關係卻是前所未有的堅實。

基本工資審議委員會將在周四（16日）登場，勞方委員昨先召開會前會凝聚共識。勞方委員皆認為基本工資須調漲31％至月薪2萬8862元、時薪164元，與資方期望的2％～5％漲幅差距甚大；據了解，資方可接受時薪調至150元，官方態度也認為需要調漲，但勞資對調幅看法差距大，恐怕還有得喬了！

◎旺報

將「中國史」納入「東亞史」架構下討論高中歷史課綱，教育部課審大會昨無異議定案。這意味以後高中歷史將以台灣、中國、世界等三分域為重點進行教學，並把中國分域在東亞架構下呈現。大陸涉台人士指出，無論讓中國史不再單獨呈現，並以分域來取代朝代編年史，民進黨擺明在搞文化台獨，此舉只會讓兩岸對抗升高。

高中歷史課綱13日確定通過，將中國史納入東亞史，並以主題式單元取代朝代編年史。大陸涉台學者指出，次修改的目的明確，是為了淡化、甚至改變台灣民眾的中國認同，建構台獨史觀，是去中國化的集中體現，可說是「同心圓」史觀的再進化，也會增加未來兩岸統一的代價；儘管大陸目前尚無法直接改變台灣的教育文化制度，但未來必將推出更多積極措施，促進兩岸文化教育交流。

據新華社報導，有關台灣旅客11日在肯亞發生河馬襲擊事件，造成1名「中國台灣」遊客死亡、另有1名「中國台灣」遊客受傷。民進黨上台後，大陸官媒此前涉台報導，除非是台灣涉外事務，會在「台灣」或是「台北」前冠上中國，但這次連兩岸間救助，在報導方面也冠上中國，顯示大陸全面把「台灣」名稱地域化，不讓民進黨有偷渡政治意涵的空間。

11月底攸關台灣地方政治板塊變動的九合一大選，將進入倒數3個月白熱化階段，至少占有30萬票數的在陸台商，在選情拉鋸時亦是一股不容小覷的力量。目前國民黨已開始動起來拉台商票，但傳統被視為藍營鐵票的台商們當前卻對國民黨的表現多感失望。有台商坦言，兩岸如此低迷，國民黨卻還在忙於內鬥，國民黨必須有作為才能說服台商買機票回台投票，「而不是綠的做不好我就要投你」。

◎工商時報

美國總統川普揚言制裁土耳其，系統性風險驟增，非美貨幣出現貶值壓力，同時衝擊全球股市震盪。亞股昨（13）日全面崩跌，台股改寫26股災以來最慘一日，台幣貶1.04角，股匯雙殺。外資圈高層說，接下來因消息面驅動、資金進出缺乏連貫性，將會是常態，操作以低接為主，但還不到潰逃時刻。

土耳其貨幣危機愈演愈烈，引發周一全球股匯市持續動盪。儘管土國央行宣布一系列穩定金融措施，仍無法遏止里拉進一步探底。印度、南非等新興市場貨幣觸及近年低點，迫使印度與印尼央行進場干預。

長榮航三喜臨門！長榮航昨日宣布旗下子公司長榮航太、長榮航宇2家合併，長榮航太為存續公司。同時，長榮航7月營收再創歷史新高，第2季財報也繳出亮眼成績，EPS為0.46元。

中央銀行總裁要有洞燭機先的本領，早在2個月前，央行總裁楊金龍便提前對土耳其恐掀金融風暴示警，可說是神預測。但楊金龍當時也強調，對照其他新興國家，台灣經常帳持續順差，國際收支健全且外匯存底充沛，加上政府外債至3月底僅約2億美元，金融體系流動性充足，承受資金外流能力相對較佳，不擔心產生外溢問題。

(中時電子報)