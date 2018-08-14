高溫悶熱！三颱接力 全台有雨 中南部防大雨

2018年08月14日 05:02 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

外出帶把傘！今（14日）受到西南風影響，全台有雨，中南部出現大雨或雷雨。不下雨時仍悶熱，氣象局已針對苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣發布36度高溫警示。另最近形成的輕度颱風「麗琵」、「貝碧佳」各自朝日本及澳門前進，對台無直接影響。

今（14日）到西南風影響，全台有雨。（達志影像／shutterstock提供）

今日受西南風影響，天氣不穩定，有局部大雨發生的機率。台灣中南部地區有陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨；中南部及澎湖、馬祖沿海地區易有長浪發生，請注意。

氣象局已針對苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣發布36度高溫警示。（圖取自氣象局網頁）

氣溫方面，不下雨時仍悶熱，各地高溫約30至35度，今日中午前後苗栗、宜花地區縱谷、近山區及河谷局部地區為高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。紫外線指數為過量甚至危險級，外出需做好防曬工作並適時補充水分。

本週有3個颱風生成，計有魔羯颱風、前天形成的麗琵颱風，昨天又有第16號颱風「貝碧佳」，不過氣象局表示，魔羯與貝碧佳都不會對台產生影響，唯麗琵仍須觀察。然受颱風外圍環流影響，未來一周全台都有可能降雨。

至於民眾關心的空氣品質，今日北部、竹苗、中部空品區及馬祖為「普通」等級，雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)