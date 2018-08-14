台灣美食展端美味！越南傅培梅料理牛肉河粉

2018年08月14日 05:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「台灣美食展」熱鬧滾滾，昨（13日）是最後一日，各參展單位紛紛火力全開，把握最後一刻限時限量銷售！廚藝大賽也於今日精彩完賽，吸引民眾圍觀加油！現場也邀請有「越南傅培梅」之稱的范氏雪主廚料理正港的越南牛肉河粉，還有餐飲學子料理比賽，最後由黎明技術學院榮獲冠軍。

13日廚藝教室特別邀請到有「越南傅培梅」之稱的范氏雪主廚前來。范氏雪主廚是越南國家藝術金獎得獎的料理人，為了讓現場民眾能夠品嘗到原汁原味的越南河粉，主廚特地從越南空運冷凍湯底來台灣，烹煮正港的越南牛肉河粉讓現場民眾一嘗主廚的手藝。

范氏雪主廚身為越南美食的推廣大使，更不忘於現場與民眾分享越南河粉的美味秘訣，她表示，以牛油烤過的洋蔥、薑、蒜等香料正是美味的精隨，以火烤的方式能將牛油的香味拉出來，因此湯的味道相當純粹，充滿牛與香料的鮮甜。此外，主廚更不忘推廣越式春捲等其他越南美食，邀請民眾到越南親自品嘗道地料理。

台灣美食展不僅肩負以美食帶動觀光的責任，將更多台灣美食及飲食文化介紹給國內外民眾，每年更於展期舉辦廚藝大賽，提供國內餐飲科系學子一個能夠相互切磋交流廚藝的平台。今年廚藝大賽評審陣容堅強，由亞洲唯一獲得美國廚藝學院院士名人牆授證之國際名廚司宛春主廚擔任本次廚藝大賽的主審。

本屆廚藝大賽冠軍得主由黎明技術學院榮獲最終勝利。（主辦單位提供）

參賽者在經歷四天的比賽後，於13日進行以「台灣味」為主題的季軍賽及冠亞軍爭霸戰，選手們以大會指定的食材各自發揮廚藝與創意完成料理。最後由黎明技術學院榮獲冠軍、馬偕醫護管理專科學校獲得亞軍、南開科技大學得到季軍。

(中時電子報)