中正紀念堂未來會怎樣？白色恐怖受難者吐心聲

2018年08月14日 05:46 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

轉型正義，中正紀念堂未來會怎樣？文化部推動中正紀念堂轉型，以審議式民主願景工作坊方式，邀請全台各地民眾報名參與討論，在開放多元的討論中逐步聚焦未來轉型願景。從去年12月迄今，已在台北、台中、花蓮共辦理9場願景工作坊。

二二八、白色恐怖受難者高一生的兒子高英傑先生分享生命經驗。（文化部提供）

12日於台南舉辦第10場，邀請二二八、白色恐怖受難者高一生的兒子高英傑先生到場分享生命經驗，播放中華黃埔四海同心會顧問陶士君先生受訪影片。由國立台北教育大學名譽教授李筱峰教授及文史工作者凌宗魁先生分別從歷史與空間的角度進行議題分享，參與協力的促進轉型正義委員會亦派員全程旁聽，現場並提供網路直播讓無法參與的民眾可以同步觀看。

12日共有23位參與者，多居住在南部，包括台南、高雄、台東等，有高中生、大學生、上班族、家管、藝術創作者、民間社團人士等，各年齡層都有。參與動機多是想進一步了解此議題，包括學生時代參觀中正紀念堂遇到外國人詢問堂體的經驗，也有因老師或朋友介紹而來參加的。

為促成參與者的知情討論和多元思考，除了專設議題網站提供有關文章，並在議題手冊增加南部政治受難者的故事，提供參與者事先閱讀。現場運用網路地圖作虛擬導覽，增加參與者對園區空間的熟悉度，也為參與者準備園區平面圖及主堂體樓層圖的手繪海報，讓討論能更為聚焦。

參與者在分組討論後分享，針對轉型正義、中正紀念堂的下一階段及政府推動作法提出想法。有關中正紀念堂的未來想像，建議改為藝文中心或台北博物館群、國會、圖書館、多元展示館，也有建議留下建築，呈現不同時期的歷史記憶，提供後人從不同面向討論。也有參與者主張空間回歸市民，透過軟性活動讓民眾更多認識和理解，並希望以教育的方式觸發思考空間利用。

文化部推動中正紀念堂轉型，自106年12月迄今已辦理完成10場願景工作坊，後續將再規劃2場以專業人士為參與對象的願景工作坊，邀請都市空間、藝術、文化資產、人權等領域的專業人士與會，以過去各場次的多元意見為基礎，探討中正紀念堂轉型的願景。

(中時電子報)