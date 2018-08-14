浪漫七夕！賞信義區無敵夜景 龍蝦饗宴伴真愛

2018年08月14日 06:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這週五就是七夕（8月17日）了，計畫好要帶另一半去哪度佳節呢？不一定要到郊外，白天在松菸賞展覽、品文創。晚上不妨和戀人品嚐「情人節大餐」。遠眺台北101無敵夜景，情話綿綿中，品味特選奢華海陸主，啟動浪漫情人夜晚！

In Between之間_迎進全台北最美的都市邊際線夜景。（誠品行旅提供）

經典初戀電影「手扎情緣」中曾以「世界上最美好的愛能喚醒靈魂，啟發我們勇往直前」來詮釋愛情，一場豐盛唯美的饗宴，則能在舌尖封存浪漫回憶。今年七夕，eslite hotel誠品行旅推薦旅人可於In Between之間餐廳於8/17晚餐及8/18午、晚餐時段推出「饗愛七夕」雙人套餐，傍著台北101絕美夜景及自然綠地景致，品嚐義法料理與在地食材交織的美好滋味。

In Between_爐烤美國頂級丁骨牛排36oz。（誠品行旅提供）

主菜提供五款選擇，包括爐烤美國頂級肋眼16oz，其豐富的油花香氣深受各地旅人鍾愛；喜愛奢華海陸組合的戀人則推薦波士頓龍蝦及葛瑪蘭帶骨豬排或波士頓龍蝦及美國頂級紐約客6oz，每隻重達600公克的波士頓活龍蝦搭配低溫烹調方式慢火烘烤的噶瑪蘭戰斧豬排或紐約客牛排，享受牛肉的香甜帶勁與海鮮的自然甜美。

爐烤美國頂級丁骨牛排36oz結合口感鮮嫩的菲力與略帶嚼勁的紐約客，豪邁品嚐極致的雙重美味；爐烤波士頓活龍蝦海鮮盤則精選600公克的波士頓活龍蝦、智利淡菜、北海道生食級干貝與屏東寶石魚及日本松葉蟹鉗，各種澎湃海潮鮮味一次滿足。

In Between_千絲明蝦佐桂花美乃滋（左）、In Between_豬肉凍派佐百花夏朵內沙拉（右）。（誠品行旅提供）

套餐搭配式豬肉凍派佐百花夏朵內沙拉等前菜、牛肝菌卡布奇諾等系列湯品、波特酒漬無花果法芙娜慕斯佐松露冰淇淋！精緻套餐佐以美酒，伴隨全幅落地窗，迎進全台北最美的都市邊際線夜景及松菸綠地景致，一次匯集歷史古蹟、自然綠地與現代城市優雅大器的獨家視野，享受不受打擾的情人用餐氛圍，愛情在此甜蜜加溫，透過味覺延續兩人的相愛歷程。

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(中時電子報)