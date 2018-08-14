老少攜手彩繪貨櫃 「舞鷺」活化老社區

2018年08月14日 06:54 中時 陳淑娥

大秀國小學童與武鹿社區發展協會長輩們，頂著烈日攜手彩繪老貨櫃賦予新生命。（陳淑娥攝）

8月28日就是祖父母節了！為拉近孩子與阿公阿嬤距離，台中大秀國小日前結合社區發展協會長輩，頂著豔陽共同點妝廢棄貨櫃及荒蕪空間，呈現出清水「舞鷺」社區的海洋與農村獨特景觀，也讓祖孫提早度過有意義的祖父母節。

武鹿社區發展協會理事長江端宗13日表示，武鹿是一個傳統農村，鄰近白鷺鷥常常上演「舞鷺」奇景，透過「鷺返思鄉」方案，將生態意象融入社造，更榮獲台中市107年度社區營造的最佳新人獎，盼喚起遊子能思鄉、歸巢及反哺，對於養育他們的土地能夠心存感恩。

大秀國小主任廖雅彬指出，祖父母節即將來臨，為了讓孩子學會感恩，號召學童與社區長者攜手活化社區，由在地藝術家林瓊姿以「鷺返思鄉」、「歸巢」及「反哺」為主題進行貨櫃彩繪，透過一雙雙粗糙的大手及稚嫩的小手，將色彩一筆一筆的揮灑，融入了深厚的祖孫情。

「我不怕熱！」一行30餘人頭戴斗笠頂著豔陽點妝老舊貨櫃，熱到吐了的小四蔡沛姍，秀出一雙沾滿五顏六色的小手，直呼「用油漆畫畫真的很不一樣！」雙胞胎兄弟卓萬春、卓萬吉，第一次踩著梯子在高處作畫，對於賦予社區角落一個新生命，兄弟倆異口同聲說，「再鑲上幾隻白鷺鷥就大功告成，一切的辛苦都值得」。

(中時 )