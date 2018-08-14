上班注意！北北基、高屏大雨特報

中央氣象局發布大雨特報。翻攝氣象局官網

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中時電子報
中央氣象局發布大雨特報。翻攝中央氣象局官網

台中昨大雷雨，台灣大道雨水多如滾滾河流，今全台有雨，上班上學要注意。中央氣象局剛發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛及西南風影響，今日基隆北海岸、大台北地區、高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率。

本週有3個颱風生成，魔羯颱風、麗琵颱風及昨天生成的「貝碧佳」，不過氣象局表示，魔羯與貝碧佳都不會對台產生影響，唯麗琵仍須觀察。然受颱風外圍環流影響，未來一周全台都有可能降雨。

資深氣象專家李富城在臉書上表示，天氣變啦，變的容易下點雨，下雨是好事，就是別太多，太多一定淹水，低壓就在台灣附近，三天之內，天氣的變化不大。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，截至今日5時的觀測資料顯示，由於陸風環流與西南風輻合作用，西南部有局部陣雨；因台灣東方有降水回波移入，台北、新北、宜、花亦有局部陣雨發生。

他說，最新(13日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬，今(14)日起至週(19)日台灣附近水氣多，大氣不穩定；午後的地表增溫、夜間的陸風環流皆能激發強對流發展；白天不降雨時，高溫炎熱，各地高溫約在34至37度左右，要注意防曬、防中暑。

明日之後，還要進一步觀察「麗琵」，及其與西南方「熱帶擾動」的交互作用，以及其所引起的西南氣流之變化，模式模擬仍在調整中，預報也需隨之逐步調整，可以再仔細觀察。

(中時電子報)

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