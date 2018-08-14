傻眼！官員慰問分屍案家屬 竟稱「內臟找到也爛掉」

今年5月發生駭人聽聞板橋分屍案。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導
兒童權益促進協會理事長王薇君。（中時資料照）

今年5月，新北市板橋傳出駭人聽聞分屍命案，朱姓教練將黃姓女友分屍後，畏罪上吊身亡，黃女部分內臟依舊遍尋不著。中華民國兒童權益促進協會理事長王薇君13日表示，有官員慰問死者家屬時，竟脫口說出「內臟現在找到應該也爛掉了吧？」，對此王薇君怒批「這國家不懂得怎麼面對犯罪被害人。」

綜合媒體報導，「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」13日舉行記者會，王薇君感嘆犯保制度不足，導致基層行政人員無法好好對待家屬，她談及今年5月發生的板橋分屍案，當死者黃女舉辦告別式後，戶政事務所致電家屬，要他們趕緊辦理好「除戶」，否則逾期就要罰錢，另外警方也要求黃父撤銷緊急協尋。

王薇君怒批，「我女兒已經被人家切成10幾塊，也都辦告別式，你還問我們要不要『緊急協尋』？留著幹嘛？去天堂嗎？天堂協尋！」，王薇君也說，一名專委向家屬致意時，竟脫口說出「內臟半個月還沒找到，現在找到應該也爛掉、臭掉了吧？」，聽聞官員這樣慰問受害家屬，讓王薇君氣得開罵「你講的是人家女兒的內臟，不是一塊豬肉！講什麼『爛掉臭掉』」她質疑官員不能修辭，一定要這麼具體？反問若家屬聽見會作何感想。

王薇君指出，官員距離事實很遠「沒畫到重點跟溫度，家屬是感受不到的！」，恣意的善意對家屬來說，更是一種傷害，她批評「這國家不懂得怎麼面對犯罪被害人！」，強調訓練死亡刑事案件專責人員的重要性。

(中時電子報)

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