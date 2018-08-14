台北》姚文智參選 游淑慧4字揭民進黨支持者該擔憂的事

2018年08月14日 08:11 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨台北市長參選人姚文智昨和同黨籍台北市議員高嘉瑜閉門會談，會後兩人雖強調誤會已解開，現場氣氛仍尷尬。台北市議員參選人游淑慧對此表示，她終於見識到姚文智的傲慢，她也說民進黨支持者關心的是姚會不會把過去20年，民進黨累積的基本盤「一把輸光」。

姚文智和高嘉瑜昨進行15分鐘閉門會議，會後姚文智強調，民進黨大家族裡都是他的兄弟姊妹，雖然有時意見不同，溝通後都很清楚。高嘉瑜則說勉強擠出笑容說，過去的就過去了，希望姚能在政策論述、基層經營有更多正向力量，讓支持者看到大家團結一致。然而，兩人雖並肩喊出加油口號，但互動不多，也無眼神交流，現場瀰漫尷尬氛圍。

對此，游淑慧在臉書發文指出，選情不好的人更應主動伸出手，拉著各種力量一起來幫忙，但姚文智卻反其道而行，伸手打自家人出氣。先點名要高嘉瑜退黨，踢到鐵板後又說要打電話要求會面、要求當副總幹事，用「黨團結」的大義，提出這些勉強人的要求。

游淑慧認為，最大的困難在於姚文智的「選情低迷」和「沒人緣」超乎眾人想像，且在選戰過程中要大家「棄強靠弱」是自殺行為。

「民進黨台北市的選情低迷至此，姚的風格和作風要負很大的責任」，游淑慧說民進黨支持者關心的是，姚文智這一戰，會不會把過去20年，民進黨在北市辛苦累積下來的基本盤「一把輸光」。游說昨天她與羅智強約定，若8月27日，民進黨勇敢讓姚文智登記，他請100份雞排，她請油切綠茶！

(中時電子報)