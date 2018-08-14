桃園》桃園國民黨重演「換柱」大戲？這兩人立場超尷尬

楊麗環擔任桃園藍天志工團團長。〈取自桃園市藍天志工團臉書)

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中時電子報
/綜合報導

前立委楊麗環日前宣布退出國民黨，她13日接受電台訪問表示，將於18日宣布參選桃園市長。楊一連串動作，讓國民黨主席吳敦義及夫人蔡令怡超級尷尬，等於接到燙手山芋，若不能小心拆卸，恐大傷國民黨和氣更重創選情。

根據《自由時報》8月11日最新民調，民進黨籍桃園市長鄭文燦支持度56.19%，國民黨陳學聖16.06%，雙方差距達40個百分點，未表態率有27.75%。桃園藍軍「換聖」傳言不斷，若吳敦義擋不住楊麗環參選，國民黨在桃園市敗選甚至大潰敗，這筆帳最終要算在吳敦義身上。

中評社報導，除了吳敦義，她的夫人蔡令怡現在也很尷尬。蔡先前推動藍天志工團做為國民黨側翼，桃園率先成立志工團，由楊麗環擔任團長。現在楊退黨，要不要繼續擔任桃園藍天志工團的團長？聘書要不要收回？

楊麗環13日上電台節目，提到自己跟蔡令怡的關係。據了解，蔡令怡曾特別到服務處找楊，但陰錯陽差、沒有碰到面。楊麗環的競選團隊解釋，楊擔任藍天志工團桃園團長，單純行善做志工，志工團跟國民黨沒有關係，而且合法立案申請，沒有所謂聘書收回不收回問題。

然而，對於楊麗環透過藍天志工團行善，桃園藍營群組有人討論，認為當初根本是養虎為患，現在當然騎虎難下。吳敦義夫婦原本出發點可能是好意，如果楊麗環初選過關，藍天成為楊選桃園市長的輔選側翼，2020也幫吳敦義問鼎大位。豈知楊初選落敗，桃園提名陳學聖。

2015年國民黨上演「換柱」大戲，廢止洪秀柱提名，改徵召時任新北市長兼黨主席朱立倫參選總統，釀成政壇永恆爭議。8月19日國民黨全代會即將召開，這回是否「換聖」，外界都在等著看。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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