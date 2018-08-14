低壓發威 ！一周連四颱 周四起劇烈天氣更狂暴

輕颱赫克特。翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄

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中時電子報

一周連四颱！繼魔羯、麗琵及昨天生成的「貝碧佳」後，中央氣象局說，原位於中太平洋的颶風，於今天凌晨2時進入西北太平洋海域，成為第17號輕度颱風赫克特，目前距離台北東方約5750公里，向西北西方向移動，對台灣天氣沒影響。氣象專家表示，周四到周六劇烈天氣更狂暴。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，赫克特原是原東北太平洋的「熱帶風暴」，今晨越過換日線(東經180度)進入西北太平洋，依慣例沿用原名，被編為第17號，使得西北太平洋颱風總數增加至17個。

他說，「赫克特」跨過換日線並非特殊現象，因為平均每1、2年就會發生一次。其於8月1日8時生成，壽命將超過2週，而此類颱風的特徵，正是壽命特別長。史上最長壽的颱風，1994年「約翰」(John)長達31天，也是越過換日線的颱風。

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，預計未來幾天還會更加不穩定，尤其在周四到周六這段期間，主要是因為將有一個低氣壓接近台灣北部海面，增加西南風強度，帶來較明顯的雨勢。目前這個低氣壓的中心在台灣東方海面中，正逐漸朝北轉西北方向朝台灣北部海面靠近，移動速度不是很快，也不算太強，不過未來有逐漸增強的機會。

他說，這個低氣壓將和位於海南島附近的第16號颱風貝碧佳形成一個大低壓帶，並在周四到周六期間籠罩在台灣的上空，雖然台灣不見得會受到低壓中心的直接影響，但是位處相對低壓區，再加上氣流在兩個低壓一抽一拉的效果，將可能增強西南風，而為台灣帶來更多水氣和不穩定的狀況。

(中時電子報)

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