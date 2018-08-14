台灣竹雞帶小雞 畫面罕見又溫馨

2018年08月14日 08:27 中時 沈揮勝

竹雞親鳥看到有車子過來，帶著小寶貝避停到路旁。（沈揮勝攝）

竹雞小北鼻個頭雖小，卻有能力跳上護欄。（沈揮勝攝）

保育觀念普及、野生動物逐漸恢復族群，南投縣魚池鄉大雁村「果園」地區往仙楂腳聚落的投66道路，最近數度出現台灣原生種雉科鳥類「台灣竹雞」，親鳥帶幼鳥過馬路的鏡頭，這樣的畫面絕大多數人沒見過，讓人覺得好驚豔、也好溫馨！

大雁村民陳秋坤表示，小時候曾看過幾次，但近20多年來沒再在野外親睹竹雞媽媽帶小雞散步的溫馨鏡頭；資深校長馬惠娣讚稱「難得的景象」；老家在魚池鄉、目前居住南投市的黃宏璣則說，真是讓人難忘；而退休教師汪淑華則直喊說「太可愛了」！

大雁村長謝棟漢指出，1970年代以前，山邊野地到處可見竹雞足跡，遇到成鳥不稀罕，還偶有機會目擊幼鳥；1980年代以後，突然間匿跡了，有好幾年時間，難得聽到牠們神似「雞狗拐」的鳴叫聲。所幸這幾年保育觀念普及，讓竹雞帶小雞畫面，又重新出現鄉親面前。

日月潭知名生態解說員葉建興說，竹雞與人們豢養的土雞、或國寶級的藍腹鷴、黑長尾雉同為雉科鳥類，用白話一點來說，就是台灣原生種的中小型野雞。牠們也分布在大陸，俗名華南竹鷓鴣、竹鷓鴣或普通竹雞。台灣竹雞近年已獨立為特有種。

(中時 )